Le nettoyage des débris et de la cendre débutera mardi à Lytton

Plus de huit mois après l’incendie qui a dévasté la communauté de Lytton, la Colombie-Britannique annonce un financement supplémentaire de 18,4 millions de dollars pour aider au nettoyage des débris, à la décontamination des sols et aux travaux archéologiques.

Clairement, il y a beaucoup de travail devant nous et nous soutiendrons la communauté pour que le travail soit fait et qu’il soit bien fait , souligne le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, en conférence de presse.

L’opération de nettoyage des débris et de la suie débutera mardi sur les terrains appartenant à la Municipalité et, une fois terminé, le nettoyage se poursuivra sur les quelque 200 propriétés des résidents de Lytton.

Très peu de choses ont changé depuis qu'un feu de forêt a ravagé la majeure partie du village de Lytton à l'été 2021. Photo : Curtis Allen/CBC

Aucune date n’est cependant fixée pour marquer le retour des habitants au village, le ministre s’étant contenté de dire que ce retour aurait lieu le plus rapidement possible . La province estime toutefois que le village pourra commencer à obtenir ses permis de construction dès l’automne.

Le financement servira également à mettre en place un campement pour une trentaine de membres du personnel, de consultants et de travailleurs de la construction pour faciliter les travaux.

Une partie du processus de construction doit absolument inclure les résidents et comment ils souhaitent voir leur communauté être rebâtie , indique Mike Farnworth.

Pour les résidents de Lytton, l’attente est longue. Denise O’Connor, qui possédait une maison depuis 30 ans au cœur du village n’arrive pas à croire que huit mois plus tard, le village ressemble exactement à ce qu’il était après le feu.

Avant j’étais en colère, je le suis moins maintenant, mais je n'arrive toujours pas à y croire , dit-elle. Elle mentionne en comparaison que des amis qui habitent non loin de là, à l’extérieur des limites du village, emménagent aujourd’hui dans leur maison fraîchement rebâtie.

Elle espère qu’à partir de maintenant, le nettoyage et la reconstruction du village se feront plus rapidement afin que les habitants de Lytton puissent enfin revenir et la vie suivre son cours.

L'immense incendie est parti le 30 juin après que Lytton, situé à environ 150 kilomètres de Vancouver, a enregistré la température la plus élevée jamais vue au Canada pendant trois jours consécutifs, culminant à 49,6 °C, alors qu'une vague de chaleur sans précédent s'abattait sur l'ouest du Canada.

Avec des informations de Wildinette Paul