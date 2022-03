Le report soudain de tous les tests du Barreau en Ontario consterne les étudiants

Stupéfaction, frustration, inquiétude… le moral est au plus bas chez les candidats qui devaient passer les tests du Barreau ontarien à partir du 8 mars dans la province après l'annulation in extremis des épreuves. Les examens ont été reportés à une date indéterminée en raison d'une brèche potentielle au sujet des questions.

Quelque 1100 candidats sont concernés. Les tests devaient être écrits en mars en ligne à la maison dans des circonstances extraordinaires pour une troisième année consécutive à cause de la pandémie.

Les évaluations devaient avoir lieu du 8 au 11 mars et du 22 au 25 mars. Une réussite aux examens du Barreau permet à chaque candidat d'obtenir l'autorisation de pratiquer le droit en Ontario.

À lire aussi : Le Barreau de l’Ontario reporte ses examens en raison d’une fuite potentielle

Le président de l'Association des étudiants du Barreau ontarien, Ocean Enbar, n'avait pas de mot pour décrire les sentiments de ses coreligionnaires.

« Les candidats sont frustrés et inquiets parce qu'ils ont étudié pendant des mois avant le début de la période d'examens et tous s'inquiètent de leur embauche dans des cabinets d'avocats cet été. » — Une citation de Ocean Enbar, de l'Association des étudiants du Barreau ontarien

M. Enbar ajoute que la situation est encore plus difficile pour les candidats qui ont des familles ou qui travaillent à l'extérieur pour payer leurs droits de scolarité, parce qu'il n'est pas facile de jumeler études et travail ou famille.

C'est une période très stressante pour les candidats, parce qu'ils y ont investi temps, argent et efforts , dit-il.

Une toge d'avocat récompense ceux qui ont passé les examens du Barreau ontarien. Photo : iStock / IS

Il y a aussi ceux qui avaient fait des réservations à l'avance pour aller vivre dans la ville où un cabinet comptait les embaucher cet été, comme à Toronto, Windsor ou Ottawa.

Il s'agit par ailleurs d'une première fuite du genre selon M. Enbar.

Dans un communiqué, le Barreau de l'Ontario explique que l'intégrité du processus a été compromise par la fuite du contenu des examens. Il parle d' un accès inapproprié allégué à des données .

Le Barreau ontarien est situé dans le même édifice que la Cour d'appel de l'Ontario au centre-ville de Toronto. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE SARA LITTLE

L'organisation ne peut toutefois confirmer avec certitude ce qu'elle avance, mais dit avoir reçu des informations qui lui indiquent fortement que des candidats ont consulté les questions à l'avance.

Des preuves indiquent [toutefois] l'implication potentielle de tiers dans cette activité , poursuit-elle.

Le Barreau dit avoir ouvert une enquête indépendante, parce qu' il était nécessaire de protéger l'intérêt public .

Il compte examiner par exemple la possibilité que des candidats, qui ont déjà passé les examens, puissent avoir eu accès à une partie de leur contenu pour accroître leurs chances de réussite.

Le Barreau ontarien a retenu les services d'une firme extérieure pour enquêter sur une potentielle fuite d'informations confidentielles. Photo : iStock / iStock / Cristian Baitg

M. Enbar souligne que les finissants et les candidats sont très impatients de connaître la suite des choses. Il applaudit par ailleurs la prudence avec laquelle le Barreau a agi dans cette affaire.

Nous avons confiance que le processus d'enquête sera indépendant et transparent , affirme-t-il.

« Vaut mieux par souci de justice et d'équité de reporter les examens et de ne pénaliser personne par rapport aux potentiels tricheurs, même s'il s'avère qu'il n'y a jamais eu de fuite. » — Une citation de Ocean Enbar

Le Barreau assure que de nouvelles dates d'examen seront communiquées aux candidats lorsque des mesures de précaution supplémentaires auront été prises.

L'Ontario compte 8 facultés de droit dans les universités de Toronto, York et Ryerson dans la capitale ontarienne, d'Ottawa et de Windsor, et dans les universités Western (London), Queen (Kingston) et Lakehead (Thunder Bay).

L'Université York à Toronto est l'une des 8 universités en Ontario à posséder une faculté de droit. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Ratel

Il faut toutefois avoir obtenu au préalable un diplôme universitaire de premier cycle avant d'être accepté dans l'une d'entre elles.

Il faut trois ans pour terminer des études de droit avant de passer les examens du Barreau ontarien. Il y a deux tests de plusieurs heures à compléter, mais la période d'études en vue de les accomplir dure plusieurs mois.

Les étudiants qui se préparent au Barreau peuvent choisir d'écrire leurs examens durant trois périodes de l'année, soit en mars, en mai/juin et au début de l'automne.

À lire aussi : L’Université de l’Ontario français dresse le bilan de sa première session universitaire

Ce sera le cas de M. Enbar qui doit en principe obtenir son diplôme d'études en droit en avril avant de passer les épreuves du Barreau plus tard, lors de la ronde d'évaluation du printemps.

La période de mars est toutefois privilégiée, parce que les finissants tentent par la suite de travailler dans des cabinets durant l'été, en espérant y rester à l'automne.