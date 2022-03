Deux millions de dollars pour réduire l’impact énergétique de bâtiments municipaux

Les villes de North Battleford, Oxbow et Yorkton, en Saskatchewan, ont reçu une enveloppe budgétaire totalisant 2,1 millions de dollars pour moderniser des bâtiments ayant une forte demande en énergie afin de lutter contre les changements climatiques.

North Battleford va recevoir 175 000 dollars pour une étude de faisabilité afin de trouver des solutions pour améliorer l’économie d’énergie et la production d’énergie renouvelable dans les installations municipales.

L'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments neufs et existants et l'investissement dans des infrastructures propres et des pratiques durables nous aideront à atteindre nos objectifs climatiques , a affirmé le ministre des Ressources naturelles Jonathan Wilkinson.

La Ville d’Oxbow, de son côté, va recevoir plus de 1,8 million de dollars pour améliorer son système de traitement des eaux usées.

La Ville de Yorkton, quant à elle, recevra une enveloppe de 150 200 $ pour une étude visant à améliorer l’usine de traitement des eaux usées et favoriser la réutilisation de l’eau.

Les municipalités possèdent 60 % des infrastructures du pays et sont au cœur de l'action climatique. Cela signifie que l'action locale est essentielle , a expliqué la première vice-présidente de la Fédération canadienne des municipalités, Taneen Rudyk.

Selon le gouvernement fédéral, le Fonds municipal vert aide les municipalités à adopter plus rapidement de meilleures pratiques favorisant le développement durable.