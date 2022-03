Une hausse notable des quotas pour les producteurs laitiers de la région

C'est ce qui ressort notamment de l’assemblée générale annuelle (AGA) des Producteurs de lait de la Gaspésie-Les Îles, tenue lundi à Carleton-sur-Mer.

Les quotas de production laitière ont bondi en 2021 en région. En un an, le quota moyen des fermes laitières est passé de 52,72 kilogrammes de matières grasses par jour à 63,80.

Des vaches issues du troupeau de la Ferme M & M, à Bonaventure (archives). Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Selon les données rendues publiques lundi, environ 91 kilogrammes de matières grasses ont, au total, été achetés sur le territoire au cours de la dernière année.

Pour des raisons historiques et économiques, les quotas en production laitière ne se calculent pas en litres, mais en kilogrammes de gras. Le terme kilos-jours est notamment utilisé dans l’industrie.

Ces acquisitions découlent notamment d'un programme lancé en 2019. Il permet le rachat en priorité de quotas en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ainsi qu'en Abitibi-Témiscamingue, les deux régions ciblées par l'initiative.

L'assemblée générale annuelle des Producteurs de lait de la Gaspésie-Les Îles se tenait à l'Hostellerie Baie Bleue de Carleton-sur-Mer. Photo : Radio-Canada / Roxanne

On a acheté plus que ce que la priorisation nous octroyait. Ça a fait l’effet d’un levier. […] Ça a stimulé les investissements , note Normand Barriault, représentant du Comité régional des producteurs de lait de la Gaspésie et des Îles.

« On peut avoir accès à du quota, mais c’est à la miette, tout le temps. Là, on nous a donné l’opportunité de faire une croissance un peu plus rapide dans une période de temps beaucoup plus courte. Ça a eu un effet positif. » — Une citation de Normand Barriault, représentant du Comité régional des producteurs de lait de la Gaspésie et des Îles

En 2021, une production laitière a cessé ses activités sur le territoire gaspésien, mais ce départ a été comblé par un démarrage. Il s'agit de la Ferme M & M, qui a récemment lancé ses activités à Bonaventure.

L’arrivée du couple formé de Maxime Plante et de Marie-Eve Cyr a d’ailleurs été soulignée lundi, lors de la réunion des producteurs laitiers.

Maxime Plante et Marie-Eve Cyr, photographiés dans leurs installations (archives) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

La nomination de la productrice de Shigawake Jennifer Hayes à titre de présidente de la Commission canadienne du lait a également été applaudie à cette occasion.

Jennifer Hayes est productrice laitière et bovine (archives) Photo : Dave Felker

À l'heure actuelle, la région compte 12 producteurs laitiers, soit 11 en Gaspésie et un aux Îles. Précisons que le nombre de productions laitières a chuté en 2021 au Québec, passant de 4732 à 4643.

Trois projets de démarrage sont actuellement dans les cartons à Port-Daniel, Nouvelle et aux Îles-de-la-Madeleine. C’est toujours intéressant de voir que l’industrie a quand même la cote, que du monde veut partir en production laitière , se réjouit M. Barriault.

Celui qui est lui-même producteur laitier mentionne que cela ne signifie pas que les trois initiatives verront le jour. Je demeure positif , lance-t-il néanmoins.

Sensibiliser la population

L’environnement a également été à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle des Producteurs de lait de la Gaspésie et des Îles, qui veulent mieux faire connaître les efforts qu'ils font en la matière.

Selon le regroupement, ses membres ont de plus en plus de pression sociale, comme c'est le cas pour l'ensemble des productions animales.

Normand Barriault est producteur de lait et représentant du Comité régional des producteurs de lait de la Gaspésie et des Îles (archives) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Normand Barriault estime que cela est principalement dû au fait que la population est de plus en plus sensible aux enjeux environnementaux. La production de gaz à effet de serre et le bien-être animal font aussi partie des préoccupations citoyennes, remarque-t-il.

« Je pense que le problème, c’est que le monde pense qu’on ne fait rien, mais on fait quelque chose. On ne le démontre peut-être pas assez. » — Une citation de Normand Barriault, représentant du Comité régional des producteurs de lait de la Gaspésie et des Îles

Les producteurs laitiers de la région souhaitent profiter de la prochaine année afin de mieux faire connaître leurs actions. Ils souhaitent notamment rejoindre les consommateurs qui ont tourné le dos au lait de vache pour des raisons environnementales et qui optent désormais pour des boissons végétales.