COVID-19 : 1113 nouvelles infections en 72 h en Alberta

Les autorités sanitaires annoncent 1113 nouvelles infections au SRAS-CoV-2 dans les dernières 72 heures en Alberta et un total de 7158 cas actifs.

La province indique que 1103 personnes sont hospitalisées en raison du virus.

Parmi celles-ci, 77 sont aux soins intensifs.

La moyenne du taux de positivité des tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR au cours des sept derniers jours s'établit à 20,07 %.

Jusqu’à maintenant, 90,1 % des Albertains âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, et 86,6 % ont reçu deux doses.