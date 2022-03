4,5 M$ pour favoriser l’accès à la formation universitaire sur la Côte-Nord

C'est une alliance entre l'Université du Québec à Chicoutimi UQAC et l'Université du Québec à Rimouski UQAR pour donner des services autant à Baie-Comeau qu'à Sept-Îles. On vient donner de meilleurs services universitaires par des cohortes plus constantes, dans des domaines comme l'administration et les soins infirmiers , explique Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine. Sa collègue Danielle McCann, du ministère de l'Enseignement supérieur, était aussi présente pour l'annonce.

Le ministre responsable des régions de la Côte-Nord, Jonatan Julien, a fait l’annonce lundi à Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Laurence Vachon

Le montant sera divisé en deux pour chacune des universités, en raison de 750 000$ par an. L’aide financière permettra par exemple d’embaucher des enseignants, d’accroître la diplomation universitaire et de retenir davantage les jeunes dans la région.

Le recteur de l'UQAC, Ghislain-Samson, était présent à la conférence de presse lundi. Il croit que cette annonce contribuera à la rétention des étudiants dans la région. Photo : Radio-Canada / Laurence Vachon

La formation universitaire était déjà offerte sur la Côte-Nord avant cette alliance, mais l'aide de Québec devrait améliorer l’accès aux études supérieures dans la région.

C’est justement pour cette raison que l’Université du Québec à Rimouski UQAR offre des programmes de formation sur la Côte-Nord depuis maintenant plus de 50 ans , mentionne le recteur de l’Université du Québec à Rimouski UQAR , François Deschênes.

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny se réjouit de l’annonce et croit que ce partenariat sera bénéfique pour la démographie et l’économie de la ville. Nous avons entre les mains un outil pour garder nos jeunes, bâtir la relève de la Manicouagan et nous allons en profiter au maximum , soulève M. Montigny.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe et Laurence Vachon.