Le ministre Charette s’excuse pour sa bévue au Gala Dynastie

Benoît Charette a fait une allocution en hommage aux artistes de la communauté noire qui ont disparu au cours de l'année écoulée. Il a inclus par erreur le nom de Lamine Touré dans la liste.

Lamine Touré, propriétaire de la célèbre salle de spectacle montréalaise le Balattou et fondateur du Festival Nuits d'Afrique, est bien vivant et il était présent dans la salle, car il devait recevoir un hommage pour son travail.

Lamine Touré et les personnes qui l'entouraient ont commencé à se lever et à le montrer du doigt en criant qu'il était vivant. Benoît Charette a continué à présenter ses condoléances, avant de réaliser son erreur, et de dire qu'il n'avait pas ses lunettes et qu'il ne pouvait pas bien lire son discours.

Dans un communiqué publié lundi, le cabinet du ministre a présenté ses excuses, affirmant que le discours était rédigé de manière ambiguë et qu'il l'avait mal interprété .

Contrairement à ce que certains rapportent, l'incident est devenu un peu une blague pour la plupart des participants, y compris M. Touré, avec qui le ministre s'est entretenu plus tard dans la soirée , conclut-on dans le communiqué.

Sur Twitter, le ministre Charette a d’ailleurs écrit : J'ai immédiatement présenté mes excuses à M. Touré et nous avons pu en rire ensemble. Nous avons convenu de partager quelques pas de danse ensemble lors d’un prochain passage au Balattou.

Une erreur qui fait réagir

Toutefois, plusieurs personnes et organismes ont réagi à la bévue du ministre, notamment la Fondation Dynastie qui organisait la soirée. Samedi dernier, lors de la 6e édition du Gala Dynastie, le message du ministre Benoit Charette a certes créé un malaise. Cet incident rappelle le fossé inacceptable qui sépare encore nos communautés. Il démontre l'urgence qui s'impose au gouvernement de tisser de réels liens avec les différentes communautés qu'il dessert, de les écouter et de reconnaître leur excellence , peut-on lire sur la page Facebook du Gala.

Le militant et entrepreneur Fabrice Vil a également réagi dans un long message sur Facebook. Il reconnaît que c’est une maladresse et qu’il n’y avait rien d’intentionnel, mais que cet impair représente le fait que le ministre Charrette et le gouvernement du Québec ne reconnaissent pas le racisme systémique. Je souligne tout de même l’affaire parce que M. Charette n’avait pas droit à cette erreur clownesque qui, à mon sens, symbolise le peu de considération du présent gouvernement pour les communautés noires.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?