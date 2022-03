Philippe Pagé annonce officiellement sa candidature à l’investiture dans Richmond

Radio-Canada avait appris la nouvelle dimanche en fin de matinée. M. Pagé a officialisé sa candidature dans la salle du P’tit Bonheur de Saint-Camille lundi.

Il sera pour le moment remplacé à la mairie par la conseillère municipale Martine Lanctôt. Il ne démissionnera cependant que s’il est élu député aux élections en automne prochain. S'il perd les élections, il retrouvera son siège de maire.

Un parti de militants

Philippe Pagé dit faire le saut en politique provinciale au sein de Québec solidaire pour s'attaquer à plusieurs enjeux qui touchent les communautés rurales.

« Je trouve que c’est un parti qui aujourd’hui, rallie les jeunes, rallie la société civile derrière un projet. C’est un parti de militants, et moi, j'ai envie de faire partie d'un groupe comme ça. » — Une citation de Philippe Pagé, candidat à l’investiture dans Richmond pour Québec solidaire

En agriculture, ce n'est pas simple pour les entreprises de pouvoir s'installer en campagne. On assiste à des enjeux où les prix des terres ont augmenté énormément dans les dernières années. J'ai senti dans les derniers mois que le gouvernement actuel ne veut pas amener des changements importants de ce côté-là, et si personne ne le fait, on va être encore avec ces problèmes-là dans vingt ans , ajoute-t-il.

Enraciné dans la jeunesse agricole

La porte-parole de Québec solidaire Manon Massée était présente lundi pour appuyer Philippe Pagé, de même que la députée de Sherbrooke Christine Labrie.

« D’avoir un représentant enraciné dans la jeunesse agricole, ça fait chaud au cœur, mais plus que ça, c'est un maire assumé. » — Une citation de Manon Massé, porte-parole de Québec solidaire

On répond aux attentes que les citoyens avaient envers nous, parce que je sais qu' en dehors de Sherbrooke, les gens me disaient "on aimerait ça être représentés par un député solidaire nous aussi. J'espère que vous allez trouver une bonne candidature." Je pense qu’avec l’annonce de Philippe aujourd'hui, les citoyens de Richmond ne seront pas déçus , a ajouté Christine Labrie.

La candidate solidaire dans Saint-François, Mélissa Généreux, était aussi présente. Elle a elle-même annoncé sa candidature il y a quelques semaines.

Ça fait un petit moment déjà qu'on se parle de notre intérêt pour Québec solidaire, c'est comme une aventure qu'on a vécue ensemble, comme secrètement, en attendant de trouver le bon moment pour partager cet intérêt-là chacun notre tour , s’est-elle réjouie.

Le parti soutient également que d'autres candidats importants seront annoncés prochainement.

Le député caquiste André Bachand, qui a remporté les élections en 2018 dans Richmond, a déjà annoncé avoir l’intention de se représenter aux élections en octobre.

Avec les informations de Fanny Geoffrion