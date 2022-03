Le prix de l’or à 2500 $ l’once pourrait stimuler le développement de nouveaux projets

Le précieux métal jaune vaut 3 % plus cher qu’au début du conflit entre la Russie et l’Ukraine. L’once d’or se transigeait à 2503,75 $ à la clôture des marchés, vendredi dernier, un sommet depuis octobre 2020. Il avait atteint un sommet historique à plus de 2700 $ en août 2020 en pleine crise pandémique.

La Russie est le deuxième plus gros producteur d’or mondial et l’or est aussi une valeur refuge en temps de crise, mais le conflit n’est pas le seul responsable de la montée du prix de l’or amorcée en 2018, prévient Valérie Fillion, directrice générale de l’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ).

C’est sûr que quand il y a des conflits majeurs comme ça et il y a aussi le fait que la Russie est le 2e producteur d’or mondial, mais il y a aussi d’autres facteurs qui étaient présents avant le conflit, comme les taux d’intérêt, la dette américaine, etc. , fait-elle valoir.

Valérie Fillion, directrice de l'Assocciation de l'exploration minière du Québec. (archives) Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Stimuler les investissements

Néanmoins, en atteignant ainsi de nouveaux sommets, le prix de l’or peut stimuler les investissements dans le développement de projets aurifères, selon Valérie Fillion. Les compagnies juniors qui sont bien structurées et possèdent des projets de qualité pourront susciter plus d’intérêt des investisseurs dans ce contexte.

C’est sûr que quand le prix de l’or augmente comme ça, il y a des compagnies juniors qui font de l'exploration pour l’or qui peut devenir intéressant pour des investisseurs. Pour un projet de mise en valeur qui est plus avancé, c’est sûr qu’il peut devenir intéressant pour des investisseurs et permettre de développer le projet, faire la construction et se mettre en production. Ça peut susciter un intérêt pour toute la chaîne d’exploration , estime la directrice générale de l’AEMQ.

Et toujours selon Valérie Fillion, un meilleur financement permet de mieux planifier et de bonifier les travaux d’exploration sur le terrain. Ceci peut se traduire aussi par de nouvelles découvertes et pas seulement dans l’or.

Quand on échantillonne, qu’on fait du forage, on ne fait pas juste analyser pour l’or uniquement. Tu fais plus de travaux, tu peux aussi faire des découvertes d’autres choses, ou avoir plus d'informations sur d’autres substances en même temps, donc bonifier ta connaissance, la connaissance que tu as du sous-sol. Il peut y avoir de belles nouvelles qui sortent de ça, de belles surprises , affirme-t-elle.

Tout le monde en profite

Difficile pour elle de prédire si le prix de l’or continuera d’augmenter durant cette crise pour atteindre un nouveau sommet historique, mais selon Valérie Fillion, tout le monde profite de cette hausse.

C’est sûr que si on est bien organisé et qu’on travaille de la bonne façon, le prix de l’or, ça peut juste être positif pour les entreprises, les communautés et les travailleurs. Parce qu’au final, c’est des gens qui travaillent. Quand le prix des matières premières et des métaux est bon, c’est tout le monde qui en profite , souligne-t-elle.

Valérie Fillion rappelle du même souffle que d’autres prix augmentent en ce moment, dont celui du pétrole, ce qui se répercute aussi sur les coûts de tous les types de travaux.