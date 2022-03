L’invasion de l’Ukraine frappe de près le petit monde du ski acrobatique

Le drapeau ukrainien flottait à Lac-Beauport, ces derniers jours, lors des compétitions nord-américaines et canadiennes de saut acrobatique. Dans un sport où les athlètes ukrainiens, russes et biélorusses sont nombreux sur le circuit de la Coupe de Monde, la guerre frappe de près. « On se sent vraiment impuissants », admet Nicolas Fontaine.

C’est que l’ex-champion du monde de saut et actuel entraîneur de l’équipe du Québec a tissé des liens étroits avec ses adversaires ukrainiens à travers les années.

Ce n’est pas la première guerre dont on entend parler. Il y en a eu en Syrie, en Afrique. Mais c’est la première guerre où on a des amis qui sont pris là-dedans. Des amis proches qu’on côtoie tous les jours durant l’hiver , décrit Nicolas Fontaine.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, ce dernier a échangé plusieurs messages avec son homologue entraîneur de l’équipe nationale ukrainienne, Envar Abraev.

Ce n’était vraiment pas joyeux. Il était à Kiev et tentait de rentrer chez lui dans son village, mais il n'en était pas capable. Je lui ai dit qu’on se sentait impuissants par rapport à ça, mais qu’on voulait quand même leur montrer qu’on les soutenait là-dedans.

Levée de fonds et solidarité

Un soutien qui se manifeste de différentes façons depuis une semaine. Vendredi, au Relais, Alexandre Duchaine, 17 ans, a brandi un drapeau de l’Ukraine sur la plus haute marche du podium après sa victoire à l’épreuve nord-américaine. Les sauteurs canadiens et leur entourage ont aussi contribué à une grande collecte de fonds lancée par l’équipe nationale suisse.

Le jeune sauteur de Québec Alexandre Duchaine, 17 ans, a brandi un drapeau de l'Ukraine sur le podium de l'épreuve nord-américaine qu'il a remporté au Relais, vendredi. Photo : Nicolas Fontaine

Ils ont amassé plus de 100 000 $ et ils ont été capables de remplir quatre camions de denrées, de vêtements et de médicaments pour les athlètes ukrainiens. Ils sont allés porter ça à Budapest pour que ça puisse se rendre , relate Nicolas Fontaine.

Vétéran du circuit de la Coupe du monde, le sauteur de Québec Lewis Irving n’est pas surpris de cette vague de solidarité. Le ski acrobatique, c’est un petit monde et on est tous proches. On est tout le temps ensemble durant la saison.

Irving lui-même garde le contact avec ses adversaires ukrainiens, dont le médaillé d’argent des derniers Jeux olympiques, Oleksander Abramenko. Lui aussi coincé à Kiev dans une tour d’appartement du centre-ville, Abramenko a passé les derniers jours dans le garage de l’immeuble avec sa femme et son fils de deux ans dans l’espoir de se protéger des bombardements.

Les athlètes russes, victimes collatérales

Ce même Oleksander Abramenko qui, il y a quelques semaines, célébrait sa deuxième place aux Jeux de Pékin en étant enlacé par son adversaire russe Ilia Burov, tout sourire. Une image forte dans le contexte qui n’a pourtant rien de particulier sur le circuit international de saut acrobatique, précise Lewis Irving. Les Russes, Biélorusses et Ukrainiens sont tous de bons amis.

Lewis Irving (photo) et Oleksander Abramenko étaient ensemble aux Jeux de Pékin il y a à peine quelques semaines. Photo : Getty Images / Lars Baron

N'empêche, Irving appuie la décision d'exclure les sauteurs russes et biélorusses des compétitions jusqu’à nouvel ordre. C’est dommage pour les athlètes, mais c’est un problème plus gros que le sport. Surtout qu’on sait que dans des pays comme la Russie et la Biélorussie, les fédérations et le gouvernement sont quand même très proches.

Même son de cloche chez Nicolas Fontaine, qui ne se serait pas vu côtoyer les Russes et Biélorusses aux Mondiaux junior, en Suisse, vers lesquels il s’envolera bientôt avec l’équipe canadienne. Fontaine, qui compte de bons amis au Bélarus, aimerait voir les athlètes du pays prendre la parole contre l’invasion de l’Ukraine, mais il rappelle la position délicate dans laquelle ils se trouvent.