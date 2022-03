La Division scolaire franco-manitobaine lance sa ligue de débats en français

Trois écoles concourent actuellement dans cette ligue, soit le Centre scolaire Léo-Rémillard, le Collège Louis-Riel et l’École communautaire Réal-Bérard.

Le premier club de débats francophone a vu le jour en 2018 au Centre scolaire Léo-Rémillard alors que les élèves demandaient vraiment à avoir la possibilité de débattre en français , raconte la directrice adjointe du Collège Louis-Riel, Laura Marquié.

La directrice adjointe du Collège Louis-Riel, Laura Marquié, a créé le premier club de débats à la DSFM en 2018. Photo : Radio-Canada / Fernand Detillieux

En plus de permettre aux élèves de développer leurs habiletés langagières en français, le débat leur permet d’affirmer leurs points de vue, dans le respect et la bienveillance, précise Mme Marquié.

C’est important de les outiller pour débattre de sujets sociétaux, surtout à l’heure actuelle où on voit qu’il y a des sujets assez brûlants dans l’actualité, et de permettre aux jeunes de faire des recherches, d’exprimer leurs points de vue et de dialoguer ensemble , explique-t-elle.

Un élève de 9e année de l’École communautaire Réal-Bérard et participant à la ligue de débats, Raphael Raharijaona, estime que les compétences acquises grâce à cette activité lui serviront dans sa future carrière. C’est un sport intellectuel qui me fascine. Je pense faire une carrière en politique après mes études. Je trouve que les débats sont un aspect important dans ce domaine , précise-t-il.

Raphael Raharijaona est en 9e année à l'École communautaire Réal-Bérard et participe à la ligue de débats de la Division scolaire franco-manitobaine. Photo : Radio-Canada / Fernand Detillieux

« J’aime l’intensité. Il faut faire des recherches et se préparer pour le débat. Tu ne peux pas juste venir et tout gagner. C’est vraiment un sport de mérite, et pas un sport physique. » — Une citation de Raphael Raharijaona, en 9e année à l'École communautaire Réal-Bérard

Élève en 11e année au Centre scolaire Léo-Rémillard, Michaela Okundaye aime que le débat puisse aider à développer une confiance en soi , mais elle apprécie aussi l’aspect de collaboration.

J’aime le fait que je peux le faire avec mes amis et apprendre ensemble. Même si c’est compétitif, on sait que c’est respectueux , mentionne-t-elle.

Formation pour les jeunes débatteurs

Une formation pour les débatteurs a eu lieu vendredi dernier au Centre scolaire Léo-Rémillard.

Marc Prescott, enseignant et formateur dans la ligue, se dit heureux de voir une grande diversité de participants. Il demande aux jeunes, à travers des exercices, de confirmer leurs propres instincts lors d’un débat.

« La réponse ne se trouve pas sur Google. La réponse est à l'intérieur d'eux, qu'ils puissent se faire confiance et mettre des mots sur des idées qu'ils ont déjà. » — Une citation de Marc Prescott, enseignant au Centre scolaire Léo-Rémillard et formateur de la ligue de débats de la DSFM

Marc Prescott, enseignant au Centre scolaire Léo-Rémillard et formateur de la ligue de débats de la Division scolaire franco-manitobaine. Photo : Radio-Canada / Fernand Detillieux

Professeur de français à l'École communautaire Réal-Bérard et impliqué dans la ligue de débats, Sylvain Laroche ajoute que la préparation se fait aussi en classe. En effet, il demande à ses élèves d'écrire des textes argumentatifs ainsi que des textes d'opinion.

Le premier débat de la ligue aura lieu le 9 mai. La directrice adjointe du Collège Louis-Riel, Laura Marquié, invite également les écoles d'immersion française à se joindre à la compétition.

Avec les informations de Fernand Detillieux