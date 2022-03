Moins de paperasse, demandent les Producteurs de lait du Saguenay-Lac-Saint-Jean

C'est ce qui est ressorti de l'assemblée générale annuelle du regroupement des producteurs laitiers de la région. Soixante-dix personnes étaient réunies à l'Hôtel Universel d'Alma pour l'occasion. Les producteurs en ont profité pour faire le bilan sur la dernière année pandémique et s’exprimer sur les défis actuels.

Il y a beaucoup de producteurs qui veulent en faire plus pour répondre aux attentes sociétales, quand je pense au bien-être animal, au niveau de l’environnement. Mais bien sûr [il y a] beaucoup de paperasse. On demande aussi un allègement au niveau de l’administration pour aider les producteurs qui sont souvent en manque de main-d’oeuvre. C’est clair que la croissance des marchés et les risques des différents accords commerciaux, on regarde ça de près pour éviter des pertes de revenus sur les fermes laitières , a exprimé Daniel Gobeil, président des Producteurs de lait du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La dernière année pandémique a été relativement positive pour les producteurs de lait de la région à cause de la valorisation de l'achat local. Le prix du lait a augmenté d'environ 8 % le mois dernier, au grand soulagement de producteurs qui se sentent tout aussi financièrement serrés.

Le 8,4 % d’augmentation qu’on a eu, c’est parce que l’année passée on avait eu une augmentation de nos coûts de production de 17 %. Ça, j’appelle ça avancer de reculons, et ça, le consommateur ne le sait pas. De plus, n’oubliez pas que cette année, depuis les derniers mois avec ce qui se passe dans le monde, le prix des céréales a explosé parce que les marchés sont tout déphasés , a exprimé Mario Théberge, président de la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles (UPA) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

D'après les informations de Romy Boutin St-Pierre