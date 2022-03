Traverse Rimouski-Forestville : 2 des 3 candidatures retenues

La Société de promotion économique de Rimouski (SOPER) et la Société d’Économie et de Développement de Forestville (SEDF) ont retenu deux des trois propositions reçues de promoteurs qui souhaitent reprendre le service de traverse entre Rimouski et Forestville. Elles seront analysées plus en profondeur dans les prochaines étapes du processus de sélection.