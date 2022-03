Eau potable : les Premières Nations peuvent réclamer leur indemnisation

Pour pouvoir lancer ces procédures, ces communautés doivent avoir été ciblées par un avis sur la qualité de l’eau pendant au moins un an, entre le 20 novembre 1995 et le 20 juin 2021.

Rien qu’en Colombie-Britannique, plus de 90 Premières Nations ont été touchés par un ou des avis durant la période couverte par le règlement. À l’échelle du Canada, c’est le cas de quelque 250 communautés, d’après les données  (Nouvelle fenêtre) du Règlement sur l’eau potable des Premières Nations.

Ces demandes d’indemnisation peuvent également être effectuées par des membres des Premières Nations, même si leur communauté ne soumet pas de résolution d’acceptation du conseil de bande, selon le Règlement.

Pour marquer la fin d'un avis à long terme d'ébullition d'eau, le panneau à l'entrée de Middle River, dans le nord de la Colombie-Britannique, a été enlevé à l'aide d'une scie à chaîne. Photo : CBC / Chantelle Bellrichard

29 communautés n’ont toujours pas accès à l’eau potable

Régler le problème de l’accès à l’eau potable dans les réserves autochtones faisait partie des promesses du Justin Trudeau en 2015. Même si la situation s'est améliorée depuis, 29 communautés sont toujours touchées par un avis à long terme sur la qualité de l'eau  (Nouvelle fenêtre) potable, ce qui signifie qu'ils sont en vigueur depuis plus d'un an.

Situées majoritairement au Manitoba, en Saskatchewan et en Ontario, ces communautés doivent ainsi faire bouillir leur eau avant de pouvoir la consommer et l’utiliser pour se brosser les dents ou cuisiner.

Les avis sur la qualité de l'eau potable sont généralement des avis d'ébullition de l'eau. Photo : Issu du site Internet du gouvernement du Canada

En décembre 2021, les tribunaux ont approuvé une entente de 8 milliards de dollars entre Ottawa et des Premières Nations concernant l'accès à l’eau potable, dans le cadre de deux recours collectifs. Les Premières Nations concernées soutenaient que le Canada a failli à ses obligations pour ne pas avoir garanti aux communautés autochtones un accès adéquat à l’eau salubre.

Ce règlement comprend 1,8 milliard de dollars pour indemniser les Premières Nations touchées et les particuliers, 50 millions pour ceux qui ont été victimes de séquelles liées à un avis sur l’eau potable, et 6 milliards pour moderniser et entretenir les infrastructures pour acheminer l'eau potable dans les réserves.

L’entente jugée historique prévoit également la création d'un nouveau fonds de 400 millions de dollars pour la restauration économique et culturelle des Premières Nations.

Elle comporte aussi, entre autres, une clause de création d'un comité consultatif des Premières Nations sur l'eau potable.

Les membres des Premières Nations peuvent prétendre aux indemnisations s'ils étaient vivants le 20 novembre 2017 et s’ils ont vécu pendant plus d’un an dans une communauté touchée par un avis à long terme pendant la période donnée. Ceux qui ont subi des séquelles à cause de la mauvaise qualité de l'eau peuvent être admissibles à des indemnisations supplémentaires.

Les montants donnés pourront varier en fonction de la nature de l’avis sur l'eau potable (avis d'ébullition, avis de ne pas boire ou avis de non-utilisation de l'eau), de la durée de résidence des individus au sein de ces communautés et du niveau d'éloignement des terres.

La période de réclamation s’étend jusqu’au 7 mars 2023.