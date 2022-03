Bris d’une conduite d’eaux usées à Sept-Îles

L'administration municipale demande aux citoyens de réduire au minimum leur utilisation d’eau afin de limiter le rejet d’eaux usées.

La Ville indique toutefois que le réseau d’aqueduc n’est pas en cause et que l’eau peut être consommée en toute sécurité.

L’avis touche plus particulièrement les secteurs du centre-ville, de la place de l’Anse et du secteur Ferland.

En attendant la réparation de la conduite, les rejets domestiques sont donc directement déversés dans la baie de Sept-Îles.

Les ministères de l’Environnement du Québec et du Canada auraient été informés de la situation selon la Municipalité, qui ajoute que tout est mis en œuvre pour que le problème soit réglé le plus rapidement possible.

Plus de détails suivront.