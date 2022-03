Usine de General Motors à Bécancour : « Une effervescence sans précédent »

Le projet de 500 millions de dollars devrait permettre de créer 200 emplois, en plus de solidifier le secteur en tant que pôle dans la filière des batteries.

L’usine de General Motors GM où seront produites des cathodes, éléments essentiels dans la fabrication de batteries, sera installée juste à côté de celle de Nemaska Lithium, de laquelle elle pourra s’approvisionner directement.

De façon à ce qu’on ait, dans la même zone, tous les éléments pour produire éventuellement au Québec l'entièreté d’une batterie , explique le président-directeur général de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (SPIPB), Maurice Richard.

Cette nouvelle vocation de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour SPIPB est le résultat de deux ans de discussions.

« Au sud de la 30, ce volet-là [...], jusqu’à maintenant, n’avait pas été vraiment développé. La seule usine, c’est l’autre bord de la rue, mais tout le reste, ça vient d’être nolisé par une commande gouvernementale qui va servir au domaine des batteries. » — Une citation de Maurice Richard, président-directeur général de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

Maurice Richard estime que l’annonce de GM, qui vient seulement quelques jours après que le géant allemand BASF a lui aussi annoncé avoir conclu un accord pour l’acquisition d’un terrain dans le parc industriel et portuaire, est le gage d’une effervescence sans précédent dans la région.

Des effets anticipés dans la région

Après plusieurs années de démarches plus ou moins fructueuses, la nouvelle mairesse de Bécancour, Lucie Allard, croit que cette fois-ci est la bonne pour la ville.

Déjà, le conseil municipal s'attelle à la tâche et prévoit l’embauche de personnel pour ajuster son plan d’urbanisme et accueillir de nouveaux résidents.

« C’est sûr que ça va créer un effet boomerang parce que, oui, ces grandes entreprises là s’installent chez nous, mais toute la sous-traitance que ça va appeler, les commerces de proximité... C’est vraiment de très bonnes nouvelles. » — Une citation de Lucie Allard, mairesse de Bécancour

On s’attend également à récolter les effets positifs de ce nouveau pôle d’innovation en dehors des limites de la municipalité.

Je pense que le vent tourne. Je pense que ce sont des annonces, en plus, en cohérence avec la façon dont on travaille chez nous, des annonces qui touchent à l’environnement. C’est sûr qu’on se réjouit, et je vous dirais qu’on sent cette effervescence-là aussi chez nous , affirme la mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois.

« En développement économique, mais aussi en termes de promoteurs qui souhaitent construire des logements, il y a vraiment une effervescence qui reprend et c’est sûr que ça fait du bien. » — Une citation de Geneviève Dubois, mairesse de Bécancour

Le professeur au Département de finance et économie de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) Frédéric Laurin estime que cette décision confirme le rôle de la région quant au développement des technologies vertes.

Pendant très longtemps, on a essayé de défendre l'idée qu’on avait déjà un pôle avec cinq centres de recherche; il y en a à l’université, le CNETE, le laboratoire d’Hydro-Québec est à Shawinigan… On a un cœur d’une trentaine d’entreprises en technologies vertes qui sont dans ce secteur-là, donc c’est la consécration de la réalisation de ce pôle, en fait , expose-t-il.

Il prévient cependant que le défi de trouver de la main-d'œuvre qualifiée pour travailler dans ce pôle sera grand.

