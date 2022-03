Aire protégée : Saguenay interpelle le gouvernement

Une résolution a été adoptée en ce sens lundi lors de la séance du conseil municipal de Saguenay tenue sur l’heure du dîner. Les élus exhortent aussi le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques à statuer sur le sort de ce secteur le plus rapidement possible .

Évoquant la nécessité de protéger la qualité de l’eau potable du bassin du lac Kénogami, la résolution a été présentée par le conseiller municipal du district #1, Jimmy Bouchard, non sans créer quelques frictions autour de la table.

Le conseiller municipal du district #1 de Saguenay, Jimmy Bouchard. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Neuf membres du conseil ont voté en faveur de son adoption après des interventions du chef intérimaire de l’Équipe du renouveau démocratique, Marc Bouchard, et du conseiller du district #12, Michel Potvin.

Marc Bouchard a demandé à ce que le vote concernant la résolution soit reporté puisqu’il estimait ne pas avoir eu suffisamment de temps pour prendre connaissance du document. Cette proposition a été rejetée par la majorité. De son côté, M. Potvin s’est montré inquiet du temps qui pourrait s’écouler entre l’adoption de ce texte et une décision du gouvernement, ce qui aurait selon lui des conséquences pour la municipalité.

Le conseiller municipal Michel Potvin est le président de la Commission des finances à Saguenay. Photo : Radio-Canada

On ne connaît pas le délai. […] Je ne peux pas voter pour ça parce qu’il y a des implications pour la Ville. Il n’y a personne qui peut me garantir ça. […] Cette décision-là, il y a des gens qui vont s’en servir, et on peut la traîner pendant 10 ans , a laissé tomber l’élu de l'arrondissement de Chicoutimi.

Selon Jimmy Bouchard, qui représente les citoyens du Lac-Kénogami, il est urgent d’agir pour la protection de l’eau potable.

On demande à une grande majorité de citoyens de Saguenay de faire des gros efforts dans le secteur de Lac-Kénogami pour protéger la réserve, avec l’aménagement des bandes riveraines, l’installations de fosses septiques. On ne parle pas quand on bûche ou quand on fait des coupes forestières dans la bande riveraine au sud du lac Kénogami. Au final, si la qualité de l’eau potable de notre réserve est affectée, au final, ça a des répercussions dans les poches de nos citoyens , a soutenu l’élu municipal.

L’APLK se réjouit

Par voie de communiqué, l’Association pour la protection du lac Kénogami (APLK), qui se bat depuis une quinzaine d’années pour la création d’une aire protégée, a salué la décision de Saguenay.

En adoptant cette résolution, Saguenay envoie un signal clair au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec et au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Souhaitons que Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, et Benoit Charrette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques entendront ce message et qu’ils passeront rapidement à l’action , a réagi le porte-parole de l’Association pour la protection du lac Kénogami APLK , Marc Grenon.

D’autres membres de l’organisme présents lors de la séance du conseil se sont aussi réjoui de ce geste. En 2014, à la suite de consultations publiques, Saguenay s’était montrée favorable à la création d’une aire protégée dans la zone projetée au sud du lac Kénogami sur les territoires du lac Charnois et de la forêt Cyriac.