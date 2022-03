Les Ukrainiens veulent plus d’actions concrètes de l’administration Biden

Il y a un peu plus d'un million de personnes d'origine ukrainienne qui sont établies aux États-Unis. Cette population apprécie beaucoup l'élan de solidarité à travers le monde pour dénoncer l'invasion russe, mais au-delà des paroles d'encouragement, elle souhaite plus de gestes concrets du gouvernement américain.

Entre deux séances d'entraînement de son équipe de soccer, les Ukrainian Nationals de Philadelphie, Roman Chuprynyak profite d’un répit nécessaire pour son équilibre mental. Du matin au soir, il suit toutes les nouvelles en provenance de son pays d'origine, qu’il a quitté il y a 21 ans.

Roman Chuprynyak, entraîneur d'une des équipes des Ukrainian Nationals de Philadelphie, est très inquiet du sort de son peuple en Ukraine. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Aujourd’hui, il a encore des membres de sa famille dans son pays natal, alors que d’autres sont partis en Pologne ou en République tchèque. Ils sont très nerveux à cause de l’inconnu, de ce qui pourrait arriver. Jusqu’ici, les militaires ukrainiens tiennent le coup, peut-être que les Russes n’y arriveront pas.

Aux abords du terrain de soccer, Eugene Luciw, directeur des relations au Centre de sports ukraino-américain de Horsham, non loin de Philadelphie, coordonne les efforts de solidarité envers les Ukrainiens. On est très impliqués par le biais du club sportif, on communique aussi avec des familles pour leur donner un soutien moral.

Élan de solidarité sans précédent

Dans la région, la solidarité la plus visible se trouve dans une énorme salle du Centre culturel et éducatif ukrainien de Philadelphie, où, inlassablement, des bénévoles trient, étiquettent et empaquettent des biens nécessaires qui seront envoyés aux déplacés ukrainiens.

Natalie Firko, la présidente du centre, est submergée par l'aide et l'affluence des Américains. Déjà, plus de 3000 caisses remplies à craquer ont déjà été envoyées et un autre camion est en train d’être chargé.

À cause de l'invasion russe, Christine Perfecky (à droite), 80 ans, aux côtés de Chrystia Senyk, revit ce qu'elle a vécu en 1944 lorsqu'elle et ses parents ont quitté l'URSS. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Parmi les bénévoles qui s'affairent à emballer les paquets, Christine Perfecky, 80 ans, une Ukrainienne qui a fui l’URSS en 1944, à l’âge de 3 ans.

Quand elle voit des images de petites filles avec des rubans dans les cheveux qui fuient l’Ukraine aujourd’hui, elle se revoit avec son père, sa mère et leur valise. On n’aurait jamais pensé que ceci arriverait encore dans ce siècle, un démon qui veut voler notre pays, tuer tout le monde , constate-t-elle, émue.

Aller au front

Natalie Firko est émue de voir l’élan de solidarité internationale envers son peuple, mais elle voudrait bien davantage. Quand j’emballe des couches et du déodorant, je me dis qu'on devrait emballer plutôt des gilets pare-balles et des casques, de l'équipement militaire. En fait, on ne devrait pas s’en occuper, ce pays devrait s’en occuper.

« Les gens qui agitent le drapeau ukrainien, qui sont debout et chantent, oui c'est incroyable, mais cela ne permet pas de gagner la guerre, on a besoin des gouvernements, des leaders pour prendre la décision d'aller au front. » — Une citation de Natalie Firko, présidente du Centre culturel et éducatif ukrainien de Philadelphie

Natalie Firko, présidente du Centre culturel et éducatif ukrainien de Philadelphie, est touchée par l'élan de solidarité de la communauté internationale. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Plusieurs jours par semaine, elle participe à la coordination de déplacements en autobus de Philadelphie vers Washington.

Ce dimanche encore, ils étaient plusieurs centaines à manifester devant la Maison-Blanche pour tenter de convaincre l'administration Biden de l’urgence de la situation et de s’investir davantage sur le terrain ukrainien.

David contre Goliath

La communauté ukrainienne, qui représente plus d’un million de personnes aux États-Unis, est consciente de ce que le président Joe Biden n’enverra jamais de soldats américains au front. Cela n’empêche pas les multiples démarches tous azimuts.

Des partisans brandissent des pancartes lors d'un rassemblement pour protester contre l'invasion russe de l'Ukraine à Lafayette Square, de l'autre côté de la Maison-Blanche, à Washington. Photo : afp via getty images / DANIEL SLIM

La semaine dernière, Borys Gudziak, l’archevêque métropolitain de l’archéparchie de Philadelphie des Ukrainiens a rencontré Antony Blinken, le secrétaire américain aux affaires étrangères.

Il a fait part des souhaits les plus urgents : une aide à la création de corridors humanitaires avec la Roumaine, la Slovaquie, la Hongrie et la Pologne, un soutien américain à la demande de l’Ukraine d’accéder à l’Union européenne ainsi qu’une protection des minorités religieuses en Ukraine, qui pourraient être visées par les Russes.

« Nous voulons voir une action plus décisive de la communauté occidentale. L’Ukraine a déjà gagné la guerre sur le plan moral, l’Ukraine a uni le monde, mais l’Ukraine souffre. Il y a une question qui est biblique dans cette guerre : David lutte contre Goliath et le monde entier veut que la victime soit défendue, que Goliath gagne. » — Une citation de Boryz Gudziak, archevêque métropolitain de l'archéparchie de Philadelphie des Ukrainiens

Plus de sanctions demandées rapidement

Eugene Luciw, directeur des relations du Centre de sports ukraino-américain de Horsham, non loin de Philadelphie, coordonne les efforts de solidarité envers les Ukrainiens. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Eugene Luciw, qui est aussi président du comité du Congrès ukrainien de Philadelphie, promeut davantage de sanctions contre la Russie et se dit très inquiet pour la suite des choses.

« Bannissons l’importation de pétrole russe et prenons les actifs financiers des oligarques pour reconstruire l’Ukraine. Le plan de Poutine était de capturer le pays, mais il est très en retard sur le calendrier, ce qui nous rend optimistes. Cependant, cela tourne au pessimisme, car l'Histoire nous a montré que, quand les choses ne vont pas bien pour les Russes, le pilonnage commence. Nous sommes plus pessimistes avec ce que nous voyons maintenant sur le terrain en Ukraine. » — Une citation de Eugene Luciw, président du comité du Congrès ukrainien de Philadelphie

Roman Chuprynyak voudrait aussi que son pays d’adoption passe à la vitesse supérieure avant qu’il ne soit trop tard. Je voudrais qu’un système de défense aérienne soit envoyé là-bas, tout de suite, parce que plus on attend, plus des hommes, femmes et enfants seront encerclés et mourront.

Pour les Ukrainiens des États-Unis, la course contre la montre est déjà bien entamée et la Russie gagne de plus en plus de terrain.