Un mouvement franco-ontarien féministe se mettait en branle il y a 30 ans

En 1992, il y avait un désir de créer un espace de discussion féministe depuis quelques années déjà. C’est lors du premier colloque sur l’intervention féministe à l'Université Laurentienne que des femmes ont constaté que le milieu était mûr, se souviennent Lyne Bouchard, Linda Cardinal et Dyane Adam. Plus d'une centaine de femmes y avaient participé.

La Table féministe francophone de concertation provinciale de l'Ontario est née et ses membres se sont réunies deux fois par année jusqu’en 2018.

« [La Table] a été une prise de conscience pour les femmes d’avoir un pouvoir d’action et d’agir en fonction de leurs intérêts d’abord. » — Une citation de Dyane Adam

La Table, comme on l’appelait, avait un grand volet d’éducation populaire, explique Lyne Bouchard, qui a agi comme porte-parole pendant une quinzaine d’années. Elle regroupait plus d’une vingtaine d’organismes de femmes œuvrant en Ontario et quelques membres individuels.

La Table a aussi contribué à aider des groupes de femmes à s’organiser. Par exemple, le Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones (MOFIF) s’est développé au travers de la Table.

Lyne Bouchard a agi comme porte-parole de la Table féministe francophone de concertation provinciale de l'Ontario pendant une quinzaine d'années. Photo : Gracieuseté de Lyne Bouchard

La professeure à l’Université d’Ottawa, Linda Cardinal, explique que la Table avait une perspective intersectionnelle en précisant que le concept de l’intersectionnalité n’a jamais été utilisé par le groupe.

La politologue explique que le mouvement féministe de l’époque cherchait surtout à s’unir et se définir autour d’une seule catégorie, celle d’être femme. Ce discours ne tiendrait plus de nos jours puisque le mouvement féministe a évolué vers une valorisation de la différence, ajoute-elle.

« Les femmes en milieu minoritaire sont prises avec ce dilemme : on ne peut pas accorder sa loyauté seulement à une cause. Nous, notre revendication était aussi linguistique. » — Une citation de Linda Cardinal

Dès la création de la Table, il y avait des représentantes de groupes LGBTQ+ et des femmes racisées, se souvient Dyane Adam. Elle convient qu’elles étaient peu nombreuses. On était très inclusives pour l’époque et on avait réussi à s’entendre sur des enjeux communs , ajoute celle qui occupait à l'époque le poste de vice-rectrice aux programmes et services en français de l'Université Laurentienne.

Dyane Adam est aujourd'hui présidente du Conseil de gouvernance de l’Université de l'Ontario français. (Archive) Photo : Radio-Canada

Le travail de revendication de la Table se faisait autant auprès des organisations féministes qu’auprès des organisations qui représentent la francophonie ontarienne. Linda Cardinal et Lyne Bouchard se remémorent la restructuration de l’ACFO (aujourd’hui Assemblée de la Francophonie de l'Ontario l’AFO ) forcé le mouvement de la Table. En fait, Lyne Bouchard parle en riant d’une déstructuration « du club sélect, du boys club ».

« La Table, elle dérangeait! Elle dérangeait l’ordre établi en Ontario français. » — Une citation de Dyane Adam

Linda Cardinal raconte qu’à l’époque les gens disaient que le mouvement allait détruire la communauté franco-ontarienne. Elle croit avec certitude que cela l’a plutôt sauvé en forçant les organismes à s’ouvrir aux diverses voix qui la composent. Loin d’être parfaitement représentative, Assemblée de la francophonie de l'Ontario l’AFO a aujourd’hui une plus grande légitimité, estime la chercheuse.

Linda Cardinal, titulaire de la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques à l'Univeristé d'Ottawa (Archive) Photo : Radio-Canada / Courtoisie Linda Cardinal

Il y aura toujours des minorités dans la minorité d’où l’importance, selon Linda Cardinal, de s’assurer de ne pas créer des injustices en voulant régler des injustices .

Roda Muse s’est jointe à la table en 1996 alors qu’elle était à la tête d’un organisme en employabilité pour les femmes immigrantes. Elle estime que la Table a permis d’amplifier leur voix grâce à une revendication politique.

« Je n’ai jamais sentie que j’étais une minorité dans la minorité quand j’étais à la Table pour la simple raison qu’elle portait aussi les dossiers de la diversité. » — Une citation de Roda Muse

Des services offerts aux immigrantes aux enjeux des agricultrices en passant par la violence domestique, Roda Muse se souvient d’avoir discuté d’une multitude de sujets.

Roda Muse est aujourd'hui secrétaire générale de la Commission canadienne pour l'UNESCO (CCUNESCO). Photo : Gracieuseté : Commission canadienne pour l'UNESCO

Elles s'entendent toutes pour dire que les enjeux sont nombreux et demeurent les mêmes, mais qu’ils ont évolué dans le temps. Linda Cardinal, Lyne Bouchard et Roda Muse citent les impacts de la pandémie qui affectent davantage les femmes pour démontrer à quel point ces acquis sont fragiles et qu’il y a encore du chemin à parcourir.

Pour Lyne Bouchard, c’est surtout dans la façon d’influencer qui a changé. Selon elle, le mouvement féministe revendique moins dans la confrontation, mais plutôt en cherchant des alliés.

À cet effet, Roda Muse constate qu’il y a eu au début des années 2000 un mouvement allié d’hommes féministes. Elle mise d'ailleurs sur la masculinité positive pour contrer les violences et les inégalités liées au genre.

Les femmes et les féministes de l'Ontario français doivent avoir un espace de concertation pour parler de ce qui les rassemblent et ce qui les divisent, croit Dyane Adam. Elle ajoute qu'il ne faut pas nécessairement recréer des modèles d’une autre époque.

Linda Cardinal abonde dans le même sens en précisant que c'est l'ensemble des mouvements féministes qui est en train de se redéfinir portés par des mouvements sociaux comme #MeToo et #BlackLivesMatter.

La Table féministe francophone de concertation provinciale de l'Ontario a cessé ses activités en 2018 pour des raisons de financement.