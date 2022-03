Le recours collectif des victimes de Paul-André Harvey entendu au palais de justice

Les auditions des premiers témoins ont été suspendues jusqu’à mardi matin, 10 h, à la demande de l'Association des jeunes victimes de l'Église. Des discussions constructives pour tenter d’arriver à une entente sont en cours.

Environ 120 personnes provenant de 9 paroisses du Saguenay-Lac-Saint-Jean se sont inscrites au recours collectif déposé il y a maintenant 6 ans, en octobre 2015.

Le recours collectif réclame des compensations pour les agressions sexuelles commises entre 1962 et 2002 par le prêtre décédé en prison en 2018. Le prêtre pédophile avait plaidé coupable à 39 chefs d'accusation d'attentats à la pudeur et d'agressions sexuelles en 2015.

Autorité morale absolue

Dans la présentation de sa cause, l'avocat des victimes Bruce Johnston a expliqué comment il entend démontrer que la Corporation épiscopale catholique romaine de Chicoutimi, l'évêque catholique romain de Chicoutimi, neuf fabriques et les compagnies d'assurance concernées sont responsables des gestes posés par l'ancien prêtre auprès des fillettes pour la plupart âgées de moins de 10 ans à l'époque.

Il rappelle qu'à titre de prêtre lors des décennies concernées, Paul-André Harvey était le représentant de Dieu sur terre , qu'à ce titre, il était responsable d'enseigner aux enfants le bien et le mal . On ne conteste pas ce que le prêtre dit, rappelle l'avocat, une relation de pouvoir dont Harvey a abusé.

Me Johnston ajoute que Mgr Marius Paré était parfaitement au courant des gestes posés par le prêtre. On lui demandait de prier plus fort et de ne pas recommencer , ajoute-t-il. Il précise que sous la gouverne de Mgr Paré, le prêtre a été transféré de paroisse à une dizaine de reprises sur une période d'une vingtaine d'années. Il récidivait et était très actif dans sa déviance sexuelle dans un bassin qui se renouvelait , explique l'avocat, rappelant que le prêtre était maintenu dans son titre d'aumônier des jeannettes d'une paroisse à l'autre. Pour la période de 1982 à 2002, période où il n'y a pratiquement aucune victime , le prêtre n'aurait été transféré de paroisse qu'à deux reprises.

L'évêque René Guay s'excuse

De leur côté, les avocates représentant le diocèse, l'évêque de Chicoutimi et les paroisses admettent d'emblée que les gestes reprochés à l'abbé Harvey étaient graves et inacceptables .

L'avocate du diocèse Estelle Tremblay a d'ailleurs précisé que l'évêque René Guay est ici aujourd'hui pour offrir ses excuses aux victimes . Monseigneur Guay, qui devrait témoigner lors du procès, assiste aux audiences par vidéo parce qu'il présente des symptômes de la COVID-19.

Me Tremblay a aussi précisé que l'ensemble des fidèles, marguilliers, prêtres et officiers de l'Église ont eux aussi été victimes et éprouvent une très grande honte des gestes posés.

Sa collègue Lyne Bourdeau a d'autre part rappelé que le prêtre était aimé et charismatique, qu'il a manipulé et berné tout le monde , incluant les gens de l'Église. Elle a réitéré que jamais le prêtre n'a commis ces gestes dans le cadre de ses fonctions. Il agissait à titre personnel, même dans le presbytère ou dans le sous-sol des églises où se sont produits certains événements.

De son côté, l'avocate des paroisses visées par le recours collectif a elle aussi plaidé que les marguilliers, les paroissiens, les collègues et même les amis de Paul-André Harvey ont été blessés par ces gestes.

Elle aussi croit qu'il faut dissocier les gestes personnels des fonctions officielles du curé, que les fabriques n'en ont tiré aucun bénéfice , donc qu'elles n'en sont aucunement responsables.

Deux mois de procès

Avec 120 plaignantes, le recours collectif se situe autour de 25 millions de dollars. Pour la présidente de l'Association des jeunes victimes de l'Église, Suzanne Tremblay, ce n'est pas tellement les montants qui sont importants, mais bien que l'ensemble de l'Église catholique prenne acte des agissements inacceptables de certains prêtres.

Elle confirme d'autre part que c'est la première fois qu'un évêque s'excuse pour les gestes de l'abbé Harvey. C'est sûr que j'aurais aimé qu'il soit là pour voir si c'était vraiment sincère.