Des parties de hockey de la LNH s’ouvrent sur l’hymne national ukrainien

Comme samedi dernier à Edmonton, le match de lundi soir entre les Oilers et les Flames au Saddledome de Calgary s’ouvrira sur l'hymne national ukrainien et canadien, près de deux semaines après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

C’est un important moment d’unité , croit Andriy Tovstiuk de la branche albertaine du Congrès ukrainien canadien derrière l'initiative.

Le nom de notre hymne national signifie : l’Ukraine n’a pas encore péri , ajoute-t-il.

L'ouverture du match avec l'hymne national ukrainien fait suite à une décision des propriétaires des deux équipes de hockey de collaborer à la campagne Alberta Stands with Ukraine (L’Alberta soutient l’Ukraine).

Mercredi, des performances musicales ukrainiennes sont aussi prévues à la Place Rogers.

L'hymne national ukrainien ouvrira à nouveau la soirée de hockey lundi soir entre les Flames et les Oilers. Photo : Edmonton Oilers

Par ailleurs, les montants amassés lors de la vente de billets de la loterie 50-50 des Oilers seront versés à la Fondation Canada Ukraine qui s’occupe de l’aide humanitaire pour les réfugiés.

Avec cet argent, la fondation pourra accueillir avec de l’eau, de la nourriture et des abris les Ukrainiens qui traversent la frontière polonaise, détaille Orysia Boychuk, présidente de la branche albertaine du Congrès ukrainien canadien.

Les billets seront vendus jusqu’à 23 h le 9 mars. Calgary Sports & Entertainment Corporation, le propriétaire des Flames, remettra l’argent de la loterie à d'autres organismes de bienfaisance qui soutiennent l’Ukraine.

Un avion décollera vers l'Ukraine

En quatre jours seulement, la branche albertaine du Congrès ukrainien canadien a également réussi à mobiliser une équipe de volontaires et à amasser des tonnes d’équipements médicaux.

On travaille 24 h sur 24. On n'arrête pas depuis le 24 février. On fonctionne sur l’adrénaline, explique Orysia Boychuk de l’organisme à but non lucratif. On est dévoué à notre communauté.

L’avion devrait partir cette semaine ou la suivante pour Varsovie, en Pologne. De là, les dons seront acheminés vers la frontière avec l’Ukraine. Parmi les dons se trouvent des bandages, des ciseaux, des fauteuils roulants, des batteries ainsi que des lits d'hôpitaux.

Des Albertains, des associations de dentistes et de médecins se sont joints à la campagne, indique l’organisme qui représente plus de 300 000 Ukrainiens en Alberta.

Pour sa part, le gouvernement albertain a annoncé vendredi une aide humanitaire de 10 millions de dollars, dont 5 millions de dollars pour acheter de l’équipement militaire non létal.

Notre communauté a le cœur brisé. On souhaite faire notre possible pour aider nos familles. On est reconnaissant de toute cette aide , lance Orysia Boychuk.

Mme Boychuk rappelle que plus de 1,5 million d’Ukrainiens ont quitté le pays dans la foulée de l’invasion russe. La présidente demande au gouvernement fédéral d’accélérer et de simplifier le processus pour que les personnes ayant de la famille au Canada puissent venir le plus vite ici.