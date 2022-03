Le Canada devrait-il avoir une réserve stratégique de pétrole?

Le Canada est un des rares pays à ne pas avoir une telle réserve. Depuis sa création, dans les années 1970, l’Agence internationale de l’énergie oblige tous les États à détenir une réserve de pétrole pour faire face à une interruption d’approvisionnement. La réserve doit correspondre à au moins 90 jours d’importations de pétrole.

Le Canada, tout comme le Mexique et la Norvège, n’a pas à respecter cette obligation parce que ce sont des exportateurs nets de pétrole.

Sécuriser l'approvisionnement au Canada

Même sans obligation internationale, Gordon Laxer, l’un des fondateurs de l’Institut Parkland, un centre non partisan de recherche sur la politique économique de l'Université de l'Alberta, croit qu’une réserve serait un choix judicieux pour assurer la sécurité énergétique du Canada.

Si l’Ouest canadien produit et exporte du pétrole, l’est doit en importer en grandes quantités, souligne ce professeur émérite de l'Université de l'Alberta. En 2020, environ 40 % du pétrole brut utilisé par les raffineries canadiennes était importé, majoritairement des États-Unis, selon la Régie de l’énergie du Canada.

Ces importations font que les Canadiens de la région Atlantique et en partie du Québec sont vulnérables à une crise d’approvisionnement , affirme Gordon Laxer, qui a écrit un rapport sur le sujet en 2008.

Ailleurs sur le web : Le rapport publié par Gordon Laxer en 2008  (Nouvelle fenêtre) (en anglais seulement)

Selon lui, la politique énergétique canadienne a toujours été bâtie sur une vision nord-américaine au lieu de répondre en premier aux besoins des Canadiens.

« Le fait d'établir une réserve stratégique nous offrirait une sécurité énergétique. » — Une citation de Gordon Laxer, cofondateur, Institut Parkland

Une réserve stratégique pourrait aussi être à l’avantage de l’Alberta. En 2018, à cause du manque de place dans les pipelines et d’un prix trop bas du pétrole albertain, le gouvernement néo-démocrate a dû rationner la production de bitume.

Dans un éditorial publié à la même époque, l’ancien député fédéral Brian Jean a encouragé le gouvernement à aller plus loin et à créer une réserve stratégique de pétrole pour utiliser le trop-plein de production.

Pensez-y, les Albertains pourraient profiter d’un gouvernement qui achète du pétrole à bas prix et le revend quand son prix est élevé , écrivait-il.

L’agence provinciale de recherche Alberta Innovates a financé un rapport sur la faisabilité d’une telle réserve. Selon les auteurs, l’idée aurait de nombreux effets positifs comme ;a stabilisation des niveaux de production, ce qui rendrait les revenus des redevances moins fluctuants et stabiliserait l’emploi dans le secteur. Environ 10 millions de barils pourraient être entreposés dans les cavernes de sel de l’Alberta pour un coût estimé de 630 millions de dollars en 2019.

Le rapport n'a eu aucun suivi.

Des effets très limités

Selon le doyen de la faculté d'administration et économiste à l’Université de l’Alberta Joseph Doucet, les barrières à l’établissement d’une telle réserve sont trop nombreuses pour des effets très limités sur le marché.

Joseph Doucet souligne que les réserves stratégiques sont fondées pour gérer des crises et non pour contrôler les prix du pétrole. Photo : Emilio Avalos / Radio-Canada

Ces dernières années, les États-Unis ont utilisé leur réserve stratégique pour tenter d’agir sur la volatilité du prix : remplir les réserves au début de la pandémie pour pallier l’effondrement de la demande et les vider pour tempérer la hausse des prix.

Mais, cela n’a jamais été l’objectif premier de ces réserves, et dans un cas comme dans l’autre, ces actions n’ont pas eu l’effet escompté sur le prix, comme le rappelle Joseph Doucet.

« Ce serait une très, très mauvaise idée, à mon sens, que le gouvernement fédéral ou provincial cherche à créer des réserves pour nous protéger des prix élevés. » — Une citation de Joseph Doucet, économiste, Université de l'Alberta

Selon lui, le prix est un signal important pour que le consommateur adapte son comportement.

Gordon Laxer abonde dans le même sens. Même s’il croit que la création d'une réserve stratégique de pétrole devrait être une solution à court terme, il n'y voit pas un moyen d'agir sur les prix. Le poids de la réserve canadienne serait trop faible sur le marché international. Il souligne aussi que cette réflexion devrait s’accompagner d’une discussion sur la conservation de l’énergie, sur la diminution de la dépendance au pétrole et l’accroissement des énergies renouvelables .

Joseph Doucet ajoute que, politiquement, l’établissement d’un tel programme de réserve pourrait être difficile.

Si on voulait créer une réserve canadienne pour se protéger quand elle est très élevée, on rencontrerait un problème semblable à ce que le gouvernement fédéral a rencontré avec le Programme national de l'énergie. [...] Les producteurs canadiens, et notamment les gouvernements de l'Alberta, de la Saskatchewan et de Terre-Neuve, lèveraient la main , croit-il, évoquant le fait que ces gouvernements ne souhaiteraient pas qu’Ottawa s’immisce dans des questions d’extraction de ressources naturelles.

Face à la crise, le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, préfère d’ailleurs insister sur l’importance de construire des pipelines pour exporter le pétrole et le gaz albertain, que ce soit vers l’est du Canada ou vers les États-Unis.