5000 $ pour les infirmières en Ontario : une offre « démoralisante », selon les syndicats

L'Ontario offre à toutes les infirmières un incitatif forfaitaire pouvant atteindre 5000 $ par personne pour encourager le maintien de la main-d'œuvre, dans un contexte de pénurie et d’exode professionnel. Insatisfaits, les syndicats réclament de meilleures conditions de travail et la suppression d’une limite à la hausse salariale.

Dans un communiqué lundi, le gouvernement dit qu'il dépensera 763 millions de dollars pour la prime.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, dit louer le dévouement et la générosité remarquables du personnel infirmier durant la pandémie.

« Cet investissement appuiera le personnel infirmier actuellement en place afin que la population ontarienne continue à accéder aux soins dont elle a besoin. » — Une citation de Christine Elliott, ministre de la Santé de l'Ontario

Les paiements proviendront des employeurs en deux versements, un montant forfaitaire pour les infirmières à temps plein et un paiement au prorata pour le personnel infirmier à temps partiel et occasionnel.

La ministre ontarienne de la Santé, Christine Elliott. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Les infirmières des hôpitaux, des soins de longue durée, des maisons de retraite, des soins à domicile, de la santé mentale et des dépendances, des services d'urgence et des services correctionnels et d'autres personnes qui ont travaillé directement avec les patients pendant la pandémie seront admissibles.

Les personnes doivent être employées au 31 mars pour recevoir le premier paiement et au 1er septembre pour recevoir le second.

Un gadget électoral , selon des syndicats

Pour certains des principaux syndicats infirmiers de la province, la prime annoncée est un gadget électoral , à moins de trois mois du scrutin provincial.

Dans une lettre ouverte publiée peu après le communiqué du gouvernement, SEIU Healthcare, le Conseil des syndicats d’hôpitaux de l’Ontario (OCHU), Unifor et l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario (AIIO) estiment que l’incitatif ne fonctionnera pas pour retenir et recruter des infirmières .

Ils réclament plus qu’une mesure temporaire pour régler l'aggravation de la crise des ressources humaines en santé en Ontario . L’un des points d’achoppement principaux réside dans le projet de loi 124, qui limite à 1 % par an la hausse des salaires dans la profession (la loi 124), dans un contexte de surcharge au travail.

Presque tous les travailleurs de la santé de la province continuent de travailler en vertu d'ordonnances d'urgence qui remplacent leurs droits tels que prévus dans leur convention collective, sans fin en vue , explique Katha Fortier, conseillère d'Unifor en matière de santé.