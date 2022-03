La nouvelle équipe de baseball d’Edmonton choisit son directeur général

Steve Hogle, a été président des Blades de Saskatoon dans la Ligue de hockey junior de l’Ouest (WHL) et vice-président communications avec les Oilers d’Edmonton.

Avant de se joindre aux Riverhawks, il occupait le poste de directeur général pour Hockey Edmonton.

Selon le communiqué de presse de l’équipe, Steve Hogle se donne comme mission de faire revivre le baseball à Edmonton, tout en permettant aux familles de vivre une expérience inoubliable et abordable.

La nouvelle équipe disputera ses matchs au stade RE/MAX, la première partie à domicile est prévue le 6 juin.

Avec ses 9 200 sièges, le stade d’Edmonton est de loin celui qui peut accueillir le plus de spectateurs. Le deuxième plus grand stade de la WCL est situé à Bend en Oregon et peut accueillir 3 500 amateurs.

La Ligue de la côte ouest

La Ligue de la côte ouest existe depuis 2005. Elle compte des équipes dans les états de Washington (7) et de l’Oregon (3) ainsi qu’en Colombie-Britannique (4). Avec l’arrivée des Riverhawks, des NorthPaws de Kamloops et des NightOwls de Nanaimo, la WCL compte maintenant 15 équipes.

Les Riverhawks devaient faire leurs débuts en 2021, mais en raison de la pandémie de COVID-19, les équipes de la division canadienne ont dû annuler leurs activités.

Le premier joueur sélectionné lors du repêchage du baseball majeur en 2019, Adley Rutschman, évoluait au sein de la WCL, avec les Knights de Corvalis.

En 2021, ce sont 42 joueurs ou anciens joueurs de la WCL qui ont été repêchés par une équipe des ligues majeures.