Pour la journée du 8 mars, nos archives vous proposent les portraits de cinq femmes qui ont marqué leur domaine d’activité par leur passion et leur engagement. Retour en archives sur les parcours de Réjane Laberge-Colas, Maryvonne Kendergi, Isabelle Brabant, Sylvia Daoust et Rose Dufour.

Réjane Laberge-Colas : pionnière de la magistrature et du droit de la famille

Réjane Laberge-Colas est la première femme à siéger à la Cour supérieure au Canada.

Après des études en droit à l’Université de Montréal, elle se classe au premier rang aux examens du Barreau en 1952. Elle exerce le métier d’avocate en cabinet privé et s’implique dans la formation de la Fédération des femmes du Québec FFQ. Elle en assumera la présidence de 1966 à 1967.

À l’émission Femme d’aujourd’hui du 15 novembre 1966, Réjeanne Laberge-Colas, alors présidente de la Fédération des femmes du Québec, parle du mémoire sur le statut de la Canadienne qui a été présenté au gouvernement à Ottawa.

Femme d’aujourd’hui du 15 novembre 1966

L’année suivante, en 1967, le gouvernement fédéral mettra sur pied la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada, la commission Bird. La FFQ participera aux travaux de cette importante commission.

Réjane Laberge-Colas est nommée juge le 23 février 1969, une fonction qu’elle occupera durant 25 ans.

Sur un montage d'archives de la cérémonie d'assermentation, on peut entendre ici la journaliste Françoise Faucher de l'émission Femme d'aujourd'hui questionner Réjane Laberge-Colas sur ses nouvelles responsabilités.

Femme d’aujourd’hui, 5 mars 1969

Tout au long de sa carrière, le droit familial occupera une place primordiale dans sa magistrature.

Maryvonne Kendergi : le partage de la musique actuelle

Le nom de Maryvonne Kendergi est étroitement lié à la musique contemporaine. Denise Bombardier la reçoit à son émission Noir sur blanc le 18 septembre 1982.

Noir sur blanc, 18 septembre 1982

D’origine arménienne, Maryvonne Kendergi fuit son pays natal en compagnie de ses parents et se réfugie d’abord en Syrie, puis à Paris, où elle étudiera la musique.

La pianiste de concert arrive au Canada en 1952 et s’installe quelques années à Gravelbourg, en Saskatchewan, puis à Montréal à partir de 1956.

Au cours de l’entrevue, la musicienne explique que c’est la langue française qui a guidé ses choix de carrière, notamment comme chroniqueuse de musique actuelle à la radio de Radio-Canada, où elle animera plusieurs émissions culturelles : Présences (1968), Carnets arts et lettres (1968 à 1977) et Festivals européens, où elle mènera plus de 200 entretiens avec des compositeurs contemporains.

Partager la grande musique actuelle, faire connaître tant nos compositeurs que ceux de l’étranger, telle était la mission de Maryvonne Kendergi.

En 1966, elle fonde en compagnie de Pierre Mercure et Serge Garant la Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ). Elle en sera la présidente de 1973 à 1982.

Sylvia Daoust : formatrice de nos sculpteurs contemporains

L’artiste Sylvia Daoust a été portraitiste, professeure et première femme à pratiquer professionnellement la sculpture au Québec.

L’animatrice Dominique Lajeunesse s’entretient avec elle à l’émission Au jour le jour du 28 septembre 1987.

Au jour le jour, 28 septembre 1987

Sylvia Daoust étudie en France dans les années 1920. Elle parcourt une grande partie de l’Europe et du Moyen-Orient pour approfondir les techniques propres à son métier.

Buste, médaille, sculpture sur bronze, sur bois et sur pierre, Sylvia Daoust pratique son art sur différents matériaux et en différents formats.

Plusieurs de ses créations ornent les édifices publics. On lui doit notamment la statue du frère Marie-Victorin au Jardin botanique de Montréal et celle d’Édouard Montpetit à l’Université de Montréal.

Le public peut admirer la beauté et la finesse de ses œuvres dans plusieurs institutions religieuses, écoles, universités, au parlement et, bien entendu, dans des musées québécois et canadiens.

Professeure à l’école des Beaux-arts de Québec de 1930 à 1943 et de Montréal de 1943 à 1968, elle a contribué pendant 40 ans à former des artistes émérites en arts visuels, notamment le sculpteur Armand Vaillancourt, qui fut l’un de ses élèves.

Isabelle Brabant : faire reconnaître le travail de sage-femme

Le 25 mars 1983, le journaliste Pierre Devrode présente un reportage à l’émission Repères sur le métier de sage-femme. Au moment de la diffusion, les sages-femmes pratiquent dans l’illégalité.

Repères, 25 mars 1983

Au Québec, la sage-femme Isabelle Brabant est une figure importante dans le combat pour la reconnaissance de cette profession.

Le rôle de la sage-femme est un rôle de support à la femme enceinte avant, pendant et après son accouchement. C’est également un rôle d’éducation , explique Isabelle Brabant.

Avec son ton de voix calme et doux, la sage-femme parle du rapport qu’elle entretient avec les femmes qui ont recourt à sa pratique. Elle explique que la sage-femme prend plus de temps que le médecin pour établir un rapport et tisser un lien avec la femme enceinte.

Une sage-femme s’occupe d’accouchements normaux. Isabelle Brabant mentionne l’importance de la légalisation du statut de sage-femme pour que la pratique soit accessible au plus grand nombre de femmes possible.

En 1991, Isabelle Brabant publie la première édition de son ouvrage de référence Une naissance heureuse : bien vivre sa grossesse et son accouchement, qui sera plusieurs fois réédité.

Il faudra attendre le 24 mars 1999 pour que la pratique soit légalisée.

Rose Dufour : parler à la place des femmes qui ne le peuvent pas

L’anthropologue Rose Dufour a fondé La maison de Marthe dans le quartier Saint-Roch à Québec. Une maison d’accueil qui vise à sortir les femmes de la prostitution.

Elle est l’invitée de l’animateur Alain Crevier à l’émission Second Regard du 4 septembre 2016.

Second regard, 4 septembre 2016

Déjà, toute petite fille, bouleversée par la vulnérabilité de ses parents analphabètes, elle souhaitera être la voix de ceux qui n’en ont pas.

Rose Dufour sera infirmière, s’impliquera dans la coopération internationale et chez les Inuit, travaillera auprès des sans-abri. Toute sa carrière d’anthropologue sera consacrée à la santé publique. Malgré tout, à soixante ans, elle a le sentiment de n’avoir rien accompli de significatif. Elle participe alors au projet Intervention prostitution Québec.

Elle publie en 2005 Je vous salue… le point zéro de la prostitution, un livre qui contient les témoignages de 20 femmes qui se sont prostituées, de clients et de proxénètes.

Rose Dufour en a contre les expressions travailleuses du sexe et plus vieux métier du monde : ce sont là des expressions qui viennent d’un système, d’une société où les femmes étaient au service des hommes , déplore-t-elle.

Mais en dépit de tout, ces femmes avec qui elle travaille lui ont révélé la splendeur de l’être humain. Au plus profond de nous-mêmes, il y a un lieu que personne ne peut souiller, que personne ne peut toucher.