L’Alberta envisage d’élargir l’éligibilité de deux traitements contre la COVID-19

Le ministère de la Santé de l’Alberta envisage d’élargir les critères d’admissibilité du Sotrovimab et du Paxlovid, deux traitements contre la COVID-19, mais des spécialistes préviennent que ces médicaments ne doivent pas être considérés comme un remplacement de la vaccination.

« Au fur et à mesure que nos approvisionnements augmentent, que les données deviennent disponibles et qu'elles sont évaluées, l'admissibilité pourrait être élargie, mais aucune décision n'a été prise pour le moment », a déclaré Lisa Glover, une porte-parole du ministère de la Santé.

Le Sotrovimab et le Paxlovid ne sont pour l’instant réservés que pour les personnes qui ont une forme légère de la COVID-19 et qui ne sont pas vaccinées afin de réduire leurs risques d'hospitalisation.

Ce groupe comprend les personnes âgées de 55 ans ainsi que des femmes enceintes ou des personnes souffrant de diabète, d’obésité, d'insuffisance cardiaque, ou encore de bronchopneumopathie chronique obstructive.

Services de santé Alberta a indiqué que 213 ordonnances pour le médicament antiviral oral Paxlovid ont été prescrites au cours du premier mois où il a été proposé. Photo : Radio-Canada / Cory Herperger

Les personnes immunodéprimées en raison d’une transplantation d’organe, d’un traitement contre le cancer ou qui souffrent de maladies inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus sont également admissibles.

Pas pour tout le monde

Le Dr Alain Tremblay, pneumologue au Centre hospitalier Foothills et professeur au Département de médecine de l'Université de Calgary prévient que ces traitements ne conviennent pas à tout le monde .

Selon lui, le Paxlovid et le Sotrovimab sont coûteux, difficiles à administrer tout en entraînant des effets secondaires. Il indique qu’ils peuvent aussi interagir avec d'autres médicaments.

« Le risque de complications graves est assez faible si vous êtes entièrement vacciné. Vous n'avez donc pas vraiment besoin de ces traitements, ce qui est donc encore mieux que de ne pas être vacciné, ou de tomber malade et d'avoir ensuite besoin de ces thérapies qui sont cent fois plus chères que le coût d'un vaccin. » — Une citation de Dr Alain Tremblay, Centre hospitalier Foothills

Le son de cloche est similaire du côté de Craig Jenne, spécialiste en maladies infectieuses à l’Université de Calgary.

Je pense que ce qui est décevant, dit-il, c'est que nous savons qu'un certain nombre de ces patients ne sont probablement pas vaccinés... Ce sont des thérapies coûteuses et consommatrices de ressources qui dans certains cas sont utilisées comme un substitut à d'autres mesures de soins de santé qui sont beaucoup plus simples.

D'après lui, il est important que les gens comprennent que ces traitements ne préviennent pas l’infection : [Ils] sont destinés à traiter les symptômes et à ralentir la progression ou à arrêter la progression de la maladie grave.

Alain Tremblay a néanmoins rappelé que le Sotrovimab et le Paxlovid peuvent être utiles pour les personnes immunodéprimées et non vaccinées.

Des milliers de doses en route

Jusqu'à présent, 1562 Albertains ont reçu l’un ou l’autre des deux traitements soit 1349 qui ont reçu des perfusions de Sotrovimab et 213 personnes ont pris le médicament oral Paxlovid.