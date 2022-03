Manifestation : mêmes critères et une seule enveloppe fédérale pour Ottawa et Gatineau

Développement économique Canada est là pour accompagner les entreprises qui ont subi des pertes. Nous n’avons pas une enveloppe avec un montant particulier. Par contre, toutes les entreprises qui sont du côté de Gatineau, de Hull, et qui rencontrent les mêmes critères que ceux du programme qui a été mis sur pied pour Ottawa, on va les accompagner là-dedans , a assuré la ministre St-Onge, en marge de sa conférence de presse.

Le 19 février dernier, le fédéral a annoncé une enveloppe de 20 millions de dollars pour soutenir les commerçants du centre-ville d'Ottawa touchés par la manifestation des camionneurs qui a duré plus de trois semaines et paralysé le centre-ville d’Ottawa et les liaisons interprovinciales des deux côtés de la rivière des Outaouais.

Il y a beaucoup de commerçants, ici, au centre-ville qui m’ont interpellé , indique le conseiller du district de Hull-Wright et chef par intérim d’Action Gatineau, Steve Moran, en entrevue à ICI Ottawa-Gatineau. Certains ont dû fermer, d’autres ont eu des annulations ou d’autres ont vu une baisse de leur clientèle.

Une situation confirmée par le propriétaire du Piz'za-za de Gatineau, Alexandre LeBlanc, mais pas par plusieurs autres restaurants du secteur, joints par Radio-Canada.

Des restaurants et bars dans le Vieux-Hull (archives) Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Jeudi dernier, la Chambre des communes a appuyé à l’unanimité une motion du Bloc Québécois demandant au gouvernement de créer une enveloppe compensatoire destinée aux commerces de Gatineau qui ont subi eux aussi les impacts de l'occupation du centre-ville d'Ottawa, sur le même modèle que l'enveloppe mise sur pied par le fédéral pour les commerces d'Ottawa .

Mais il ne sera finalement pas question d’une enveloppe ou d'un programme distinct et les entreprises gatinoises devront faire la preuve d’un montant élevé de pertes pour pouvoir recevoir de l’aide.

S’il y a des entreprises qui ont subi des pertes pendant l’occupation de plus de 10 000 $, que ce soit, par exemple, parce qu’un restaurant aurait subi des pertes de plus de 10 000 $ de nourriture parce qu’il a dû fermer ou a dû payer des employés qui n’ont pas pu venir travailler parce que [le restaurant] était fermé et que cela cumule des pertes de plus de 10 000 $, alors à ce moment-là, on va offrir exactement le même programme que de l’autre côté de la rivière , a insisté la ministre St-Onge.

Le conseiller du district de Hull-Wright, Steve Moran, a été nommé conseiller désigné et co-porte-parole d'Action Gatineau. Photo : Radio-Canada

Pour Steve Moran, il s’agit d’une bonne nouvelle, même s’il reconnaît ne pas en avoir tous les détails.

Je n’ai pas les détails là-dessus. J’ai bien hâte de le savoir , dit-il. Mais c’est certain que le gouvernement ne peut pas ignorer une motion unanime dans ce sens-là.

Plus d’aide à venir?

Du côté du Regroupement des gens d’affaires (RGA) de la capitale nationale, le directeur général Marc Chénier salue lui aussi une bonne nouvelle.

Pour l’instant, on peut dire que c’est une aide d’urgence, rapide, qui ne faisait pas partie du tableau économique , rappelle-t-il. Évidemment, à très court terme, je pense que les deux paliers de gouvernement ont cherché à aider les petites et moyennes entreprises les plus touchées et le niveau d’employabilité.

« Même s’il n’est pas aussi majeur qu’à Ottawa, il y a quand même un impact [à Gatineau]. » — Une citation de Marc Chénier, directeur général du RGA

La ministre St-Onge a confirmé cette analyse.

On cherche à dédommager les entreprises qui ont été le plus impactées et qui ont subi des pertes importantes. [...] On va les dédommager de la même façon que les commerces du côté d’Ottawa seront dédommagés, avec évidemment les mêmes critères.

M. Chénier s’attend toutefois à ce que d’autres annonces soient faites prochainement.

Nous verrions d’un bon œil que les gouvernements puissent affiner leurs processus de financement [...] et mieux cibler les entreprises , dit M. Chénier, soulignant qu’en Ontario, la province a elle aussi promis une aide.

Avec les informations de Christian Milette, Catherine Morasse et Benjamin Vachet