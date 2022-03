Étalement urbain : une expansion de près de 50 % pour la région d’Ottawa-Gatineau

C'est ce que révèle un reportage produit par Radio-Canada.

La zone urbanisée de la région de la capitale fédérale s’est agrandie de 49,9 % par rapport à 2001, soit l’équivalent de 189 kilomètres carrés. Cette croissance est plus forte que celle observée dans d’autres grandes métropoles canadiennes telles que Calgary, Montréal et Toronto.

Parallèlement, le reportage dévoile que ces zones urbanisées — même si elles s’agrandissent — sont de moins en moins habitées. La densité de population de la région d’Ottawa-Gatineau est en baisse depuis 20 ans. Elle se chiffre à -18,5 %.

Vue aérienne de maisons sur une rue du quartier Kanata à Ottawa (Archives). Photo : The Canadian Press / Sean Kilpatrick

Peut-on parler d'un échec?

Mario Gauthier, professeur au département des sciences sociales à l’Université du Québec en Outaouais (UQO), rappelle pourtant qu’au début des années 1980, le Québec s’était doté d'instruments d’aménagement et de planification pour lutter contre l’étalement urbain et favoriser la densification des villes.

Depuis 20 ans, il remarque que de nombreux efforts ont été déployés dans la région d’Ottawa-Gatineau pour contrer l’étalement urbain. Notamment, il souligne la volonté des municipalités de revitaliser les centres-villes, et de créer des quartiers aménagés en fonction du transport en commun.

On a fait des pas considérables , dit-il, mais force est d’admettre que ce n’est pas suffisant, et que malgré tout, nos régions métropolitaines s’étalent de plus en plus .

Mario Gauthier, professeur à l'UQO (Archives) Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

« Je pense qu’on peut carrément parler d’un échec. » — Une citation de Mario Gauthier, professeur, Département des sciences sociales, UQO

La région de la capitale fédérale est composée de mille feuilles constitutionnelles , ce qui peut expliquer le phénomène, selon le professeur. Entre les gouvernements du Québec, de l’Ontario et du fédéral, les villes de Gatineau et d’Ottawa ainsi que des Municipalités régionales de comté (MRC), il n'y a personne pour mener de front le dossier de l'étalement urbain, souligne-t-il.

On est dans une complexité constitutionnelle avec très, très peu de lieux pour assurer une coordination de ces différents acteurs qui ont tous des compétences en aménagement du territoire , explique M. Gauthier.

Pour renverser la tendance, ça va prendre une volonté politique , plaide le professeur. Il faut prendre des actions plus fortes pour atteindre nos objectifs. L'État doit reconnaître sa responsabilité.

Dans tous les cas, le message semble bien reçu du côté de la mairesse de Gatineau, France Bélisle. Elle croit que la solution pour contrer l'étalement urbain est de créer de la densité autour des secteurs qui présentent déjà, par exemple, des axes de transport structurants.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle (Archives) Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

L'erreur du passé a été de parler spécifiquement de densité, et non pas de création de milieux de vie , dit-elle. Si l'on fait de la densité à tout prix, qu'on fait juste plus d'étages et de logements sans passer par des services de proximité, comme la pharmacie, l'épicerie [...] [ça équivaut à donner] un coup d'épée dans l'eau.

Un coût environnemental

Les conséquences de l'étalement urbain sont surtout environnementales, fait remarquer Benoît Delage, directeur général du Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais (CREDDO). Cette construction immobilière effrénée détruit des milieux humides naturels et met des espèces en danger, soulève-t-il.

La Ville de Gatineau l'a avoué il y a quelques années, elle est prise avec un étalement urbain qui est difficile à rattraper , fait valoir M. Delage.

La question, c'est de savoir jusqu'où on va aller. On a vendu un modèle à des gens. Il y a beaucoup de gens qui veulent répéter ce qu'ils ont vécu dans leur jeunesse, mais on ne pourra pas tous vivre dans une maison de banlieue avec une piscine , prévient le directeur général du Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais CREDDO . Ç’a un coût environnemental et ce n'est pas soutenable, aujourd'hui même .

Benoît Delage, directeur général CREDDO (Archives) Photo : Radio-Canada / Vanessa Costa

« Vivre près d'infrastructures naturelles et de parcs, ça peut se faire, mais pas nécessairement avoir son propre milieu naturel dans sa propre cour. » — Une citation de Benoit Delages, directeur général du CREDDO

L'inquiétude est aussi — pour ne pas dire surtout — au niveau des banlieues, à la Municipalité régionale de comté MRC des Collines-de-l'Outaouais , affirme le directeur général. Les gens qui vont s'établir dans ces municipalités-là y vont pour la qualité de la nature [mais provoquent en même temps] de plus en plus de projets d'étalement urbain.

Chelsea fait sa part

La municipalité de Chelsea, dans la Municipalité régionale de comté MRC des Collines-de-l'Outaouais, semble déjà avoir pris le taureau par les cornes pour limiter les effets de l’étalement urbain. En 2005, elle a adopté un plan d’urbanisme qui assure la protection de certaines zones rurales.

On a développé un plan d’urbanisme qui inclut un périmètre d'urbanisation au centre village , explique le maire Pierre Guénard. L’idée est de limiter le développement à l’extérieur de ce périmètre.

Le nouveau plan d’urbanisme, prévu cette année, continue dans cette voie et va même plus loin pour protéger les milieux naturels, souligne le maire.

Pierre Guénard est le maire de Chelsea. Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

Nous allons identifier des zones de conservation ou de haute valeur écologique, ce qui n'était pas le cas avant. [Et on va] protéger ces zones-là , assure M. Guénard.

Même si l’étalement urbain a explosé, le maire soutient que sa municipalité, grâce à son plan d’urbanisme, réussit quand même à en tirer des bénéfices. Le développement de notre centre-village a tout de même amené des services de proximité , soutient-il, mentionnant les services de transports en commun et l'ouverture prochaine d’une clinique médicale.

Ces services ont toutefois un coût rappelle Pierre Leroux, le maire de la municipalité de Russell, dans l'est ontarien.

Pierre Leroux, maire de la Municipalité de Russell (Archives) Photo : Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR)

Il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent s'installer ici. Souvent ils viennent des grosses villes comme Ottawa, Montréal et Toronto , témoigne le maire. Ils sont habitués aux services d'une grande ville, ils viennent dans notre petite municipalité, puis ils s'attendent aux mêmes services. [...] Évidemment, ce n’est pas possible d'offrir les mêmes services.

Avec les informations de Nathalie Tremblay