Le personnage de Roy Dupuis dans Toute la vie dans une nouvelle série

C’est le trio de production de Toute la vie, dont la fin a été annoncée en décembre, qui sera derrière À cœur battant, aussi écrite par Danielle Trottier. La série sera réalisée par Jean-Philippe Duval et produite par Fabienne Larouche.

Cette dernière admet prendre un risque en traitant de la violence. Danielle va continuer l’exploration de l’âme humaine et de ses dérives. C’est un risque calculé, car ce qui intéresse Danielle Trottier, c’est l’humanité enfouie derrière cette violence , dit Fabienne Larouche.

D’ailleurs, la violence sera montrée à l’écran, mais tout reste à définir. C’est difficile de placer la violence au cœur du récit et de ne pas la montrer. À mon avis, ça serait impensable. Mais toute la stratégie de comment on va la montrer pour qu’on la comprenne, on va la travailler à plusieurs , explique Danielle Trottier.

Jean-Philippe Duval, qui était aussi de la série Unité 9, avoue que c’est sûrement le plus gros défi de sa carrière de réalisateur. La ligne est fine entre montrer, dénoncer et racoler jusqu’à un certain point. C’est du cas par cas. Jusqu'où on va, qu’est-ce qu’on montre et quelle est l’intention. J’ai beaucoup de travail à faire pour réfléchir au sens de tout ça.

La nouvelle vie de Christophe L’Allier

Les séries dérivées d’une autre sont plutôt rares au Québec. Jean-Philippe Duval n’en a jamais fait. Je suis très heureux de poursuivre ma vie avec Christophe L’Allier et mon travail avec Roy , précise Jean-Philippe Duval.

De son côté, Roy Dupuis a expliqué qu’il avait accepté de continuer à personnifier Christophe L’Allier pendant encore au moins 2 ans pour le plaisir de travailler notamment avec Jean-Philippe Duval. J’ai vraiment l’impression de faire œuvre utile quand je joue Christophe, quand je raconte les histoires de Danielle [Trottier].

Édith (Micheline Lanctôt), la mère de Christophe L'Allier, Christophe (Roy Dupuis) et Patrick (Jean-Nicolas Verreault), son frère, dans une scène de «Toute la vie» Photo : véro boncompagni-2020 / Véro Boncompagni

Le comédien avoue aussi qu’il est même surpris d’être encore là après avoir incarné ce personnage pendant 3 ans.

« La décision a été assez longue. Il a fallu que j’y réfléchisse, puis j’ai mordu, car la violence masculine est présente dans ma vie depuis que j’existe. » — Une citation de Roy Dupuis

Le comédien a précisé avoir vécu de la violence dans son enfance et que c’était la raison pour laquelle il avait commencé une psychanalyse il y a longtemps. C’est devenu quelque chose d’important. La société a énormément à faire de ce côté-là et on peut brasser un peu la cage.

La violence conjugale et familiale

L’histoire de cette nouvelle série tournera autour du Centre de prévention de la violence (CPV), un organisme communautaire qui s’occupe des hommes violents. L’objectif de ce centre est de faire prendre conscience à ces hommes qu’ils ont commis des actes violents.

Danielle Trottier raconte qu’elle s’est beaucoup intéressée en 2019 aux États généraux du regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, puis au rapport du Comité d’experts sur l’accompagnement des personnes victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale. Tout ça, ce sont des changements tellement importants dans notre société qu’on ne peut pas ne pas porter un regard là-dessus , soutient la scénariste.

La scénariste Danielle Trottier Photo : Julie Perreault

Elle ajoute qu’elle a rencontré plusieurs organisations, mais aussi des hommes violents pour écrire l’histoire. J’ai été étonnée de voir à quel point il y avait de jeunes adultes. [...] Et souvent, la violence commence après la naissance du premier enfant. Ça m’a aussi amenée à voir que la violence est partout , ajoute Danielle Trottier.

Son intérêt était de traiter de la violence, car c’est un sujet très important. J’ai voulu comprendre d'où venait la violence. Je pense que le personnage de Christophe L’Allier était le meilleur pour m’accompagner dans cette histoire. [...] On va dépasser le gros titre du journal qui dit qu’il a eu 25 ans de prison pour avoir battu sa femme, je veux savoir ce qu’il arrive après , explique Danielle Trottier.

« Je me suis particulièrement penchée sur les acteurs de la violence, c'est-à-dire les hommes. » — Une citation de Danielle Trottier

La scénariste rappelle que la violence subie par le personnage de Christophe L’Allier a été couverte dans Toute la vie. Non seulement il a été victime de violence quand il était enfant, mais il va être lui-même violent [...]. Il va avoir un détour en prison qui va changer sa vie.

La distribution encore inconnue

À cœur battant présentera divers cas de violence familiale et conjugale. Outre le personnage de Roy Dupuis, on découvrira Gabrielle Laflamme, procureure de la Couronne, et Roxanne, une autre intervenante du centre.

La distribution de la série n’a pas encore été annoncée. D’ailleurs, le tournage n’a pas encore commencé.

Les derniers épisodes de Toute la vie, dont le dernier sera diffusé le 5 avril, vont montrer le changement dans la vie du personnage de Christophe L’Allier sans dévoiler où il s’en va.

Roy Dupuis dans une scène dans «Toute la vie » Photo : Aetios Productions

D’ailleurs, des personnages pourraient le suivre dans À cœur battant. Christophe ne part pas tout seul. On sait qu’il a un fils, sa mère, son frère Patrick. Ces personnages ne disparaissent pas juste parce qu’il change d’emploi. [...] Qui sait, même le personnage de Tina [Hélène Bourgeois-Leclerc] pourrait intervenir , explique Danielle Trottier.

La diffusion hebdomadaire d’À cœur battant est prévue pour la saison 2022-2023.