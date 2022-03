Une collecte de matières résiduelles plus verte grâce à un camion 100 % électrique

Le camion est le fruit du travail de l’entreprise lévisienne Boivin EVolution (BEV), qui a mis au point la benne, et du fabricant américain Camions Mack, responsable du châssis électrique. Les bennes sont fabriquées à Thetford Mines.

Selon le fondateur de l’entreprise Claude Boivin, le nouveau prototype possède plusieurs avantages. Tout est calculé pour utiliser le minimum d’énergie possible , explique-t-il.

Claude Boivin a fondé Boivin EVolution. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Plus silencieux et plus léger, le camion permet d’économiser 85 tonnes de gaz à effet de serre par année. Il nécessite un seul opérateur et requiert moins d’entretien puisqu’il n’y a pas de risque de fuite hydraulique.

L’autonomie du camion lui permettrait d’effectuer la collecte des matières résiduelles de 1 000 à 1 200 portes, excepté lors des journées de grand froid. La recharge des véhicules prend entre cinq et six heures.

Le camion peut collecter les matières résiduelles d'un millier de portes par jour. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Premier de son genre

L’entreprise se targue d’être la première en Amérique du Nord à offrir un camion entièrement électrique. Il existe certes d’autres camions électriques, mais dont les bennes à ordure possèdent toujours un mécanisme hydraulique. Celui élaboré par Boivin EVolution contient de petits moteurs à batterie qui activent chaque partie du camion.

Le coût d’acquisition d’une telle benne est de 300 000 $, alors que le coût moyen est d’environ 200 000 $. L’entreprise estime toutefois que les économies en énergie et entretien permettent de rentabiliser l’achat en 3 ans d'utilisation.

Bientôt visible à Lévis?

Aussitôt prêt, aussitôt le nouveau camion a trouvé des intéressés. Les villes de Vancouver en Colombie-Britannique et de Ocala en Floride ont déjà passé des commandes pour les véhicules.

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Plus près de chez nous, la Ville de Lévis songe aussi à s’en procurer deux dans les prochaines années. On s'est doté d'une politique environnementale où on prend des engagements de réduction des gaz à effet de serre. Alors pour nous ce véhicule électrique là arrive à point parce qu'on est dans une stratégie de développement économique qui est vraiment axée sur les valeurs ajoutées , affirme le maire Gilles Lehouillier.

La Ville devra toutefois passer par les canaux traditionnels pour l’octroi des contrats d’achat.

Avec la collaboration de Colin Côté-Paulette