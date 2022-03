Le Bas-Saint-Laurent compte deux décès supplémentaires en lien avec la COVID-19

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) indique que deux autres personnes de la région ont perdu la vie au cours de la fin de semaine après avoir contracté le virus SRAS-CoV-2.

La région compte maintenant 106 morts en lien avec la COVID-19 depuis le début de la pandémie, il y a tout près de deux ans.

Au chapitre des hospitalisations, elles ne semblent pas vouloir fléchir et continuent de monter à l’échelle provinciale.

Les hôpitaux du Bas-Saint-Laurent qui disposent de lits en zone chaude accueillent en ce moment 18 patients. De plus, deux autres personnes nécessitent des soins intensifs. Au total, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS compte donc 20 hospitalisations, des personnes qui ont entre 19 et 97 ans.

Au Québec, le ministère de la Santé recense lundi 16 hospitalisations supplémentaires en raison de la COVID-19 au cours des dernières 24 heures. La province compte maintenant 1254 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19. De ces patients, 79 se trouvent aux soins intensifs, soit une augmentation de 3 par rapport à la veille.

La contagion se poursuit dans la région

Selon le plus récent bilan du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS , 166 nouvelles infections ont été recensées par tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR au cours de la fin de semaine. C’est la Municipalité régionale de comté MRC de Rimouski-Neigette qui en compte le plus avec 65 cas de COVID-19. Celle de Rivière-du-Loup en rapporte 33.

Nombre de cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent Nombre de cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent MRC du Bas-Saint-Laurent Nombre de cas Kamouraska 1678 (+11) Rivière-du-Loup 3448 (+33) Témiscouata 1447 (+10) Les Basques 601 (+5) Rimouski-Neigette 4073 (+65) La Mitis 1262 (+11) La Matanie 1247 (+14) La Matapédia 1375 (+17) Indéterminés 6

Les équipes qui œuvrent dans les huit centres de dépistage de la région ont réalisé 328 tests test d'amplification en chaîne par polymérase PRC au cours de la journée de dimanche.

Retour en classe sans masque

Alors que la semaine de relâche scolaire bat son plein pour les élèves des Centres de services scolaires de Kamouraska–Rivière-du-Loup et du Fleuve-et-des-Lacs, ceux de l’est de la région retournent en classe lundi.

Ce retour sur les bancs d’école s’effectue sans que les élèves soient tenus de porter le masque en tout temps.

Ils doivent continuer de le porter dans les aires communes, lors de leurs déplacements ainsi qu'à bord des véhicules de transport scolaire, mais plus en classe.