COVID-19 : 8 hospitalisations en moins en Outaouais, 3 en plus à Ottawa

Le bilan de lundi fait état de 11 patients infectés qui sont hospitalisés en Outaouais, dont cinq se trouvent aux soins intensifs. En date de vendredi, on dénombrait 19 patients hospitalisés, cinq étant aux soins intensifs.

L’Outaouais a enregistré un nouveau décès lié à la COVID-19 au cours des trois derniers jours.

Ce sont désormais 288 personnes qui sont mortes des suites de la maladie dans la région depuis le début de la pandémie.

Pour la période de vendredi à dimanche, 81 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés, ce qui porte le total de cas confirmés à 35 497.

Le bilan régional ne précise pas le nombre de nouveaux cas qui ont été détectés par test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR , dont l’accès est restreint à certaines clientèles au Québec, ni le nombre d’infections déclarées via la plateforme d’autodéclaration des cas.

Lundi, la santé publique du Québec rapporte 16 hospitalisations en plus et six décès supplémentaires.

Un décès de plus à Ottawa

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, Santé publique Ottawa (SPO) déplore un décès supplémentaire lié à la COVID-19 sur son territoire.

Depuis le début de la pandémie, Santé publique Ottawa SPO fait état de 750 personnes décédées des suites de la maladie.

Contrairement à l’Outaouais, Ottawa voit son nombre d’hospitalisations de patients atteints de la COVID-19 grimper légèrement.

Dans son bilan de lundi, Santé publique Ottawa SPO fait état de 13 patients atteints de la maladie hospitalisés, soit trois de plus que la veille. Aucun d’entre eux n’est traité aux soins intensifs.

Quant au nombre d’infections, Ottawa recense 69 nouveaux cas de COVID-19, pour un total de 63 472 depuis le début de la crise sanitaire.

Les données relatives aux nouveaux cas de COVID-19 et aux cas actifs peuvent toutefois être sous-estimées, puisqu’en Ontario, l’accès au dépistage par test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR est restreint à certaines clientèles jugées prioritaires.

Toujours cinq hospitalisations dans l'est ontarien

Pour sa part, le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) enregistre cinq hospitalisations liées à la COVID-19, soit le même nombre que vendredi, date de son plus récent bilan.

Aucun patient n'est actuellement aux soins intensifs.

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO ne rapporte pas de nouveau décès des suites de la COVID-19. Au total, 201 personnes ont succombé des suites de la maladie dans l'est ontarien.

À l’échelle de la province, l’Ontario rapporte une hausse des hospitalisations de patients atteints de la COVID-19, lundi.