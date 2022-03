Des fonds fédéraux pour aider les PME québécoises à faire la transition verte

C’est une volonté de Développement économique Canada d’accompagner les petites et moyennes entreprises dans la transformation verte pour s’assurer que nos entreprises restent pertinentes dans l’économie du futur. C’est un virage qui a déjà été entrepris dans la plupart des grandes entreprises au Québec et au Canada , a expliqué la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Pascale St-Onge, lundi, lors d’une conférence de presse organisée à Wakefield.

Les fonds annoncés seront gérés par le Réseau des Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) et Centres d’aides aux entreprises (CAE) (Réseau des SADC) et répartis dans ses 57 Société d'aide au développement des collectivités SADC et 10 Centres d’aides aux entreprises CAE du Québec, afin de s’assurer que les petite et moyenne entreprise PME québécoises aient les moyens, l’accompagnement et l’expertise nécessaires en développement durable, a indiqué Mme St-Onge.

Vallier Daigle, président, Réseau des SADC et CAE Photo : Capture d'écran

Cela va nous permettre d’aller plus loin , a commenté Vallier Daigle, président du Réseau des Société d'aide au développement des collectivités SADC et Centres d’aides aux entreprises CAE . Ce sera un défi pour nos petite et moyenne entreprise PME qui n’ont pas toujours l’expertise. Mais ce programme va nous aider à aller la chercher. [...] On est prêt à relever le défi , a-t-il lancé.

Le président et directeur général du Parc Nature Éco-Odyssée, Olivier Rocheleau-Leclair, reconnaît un besoin d’expertise, y compris pour une entreprise écotouristique comme la sienne.

Olivier Rocheleau-Leclair, président et directeur général, Parc Nature Éco-Odyssée Photo : Capture d'écran

Il peut être coûteux pour une petite et moyenne entreprise PME comme la nôtre d’être accompagnée par des experts pour bâtir une stratégie écoresponsable. L’aide de la Société d'aide au développement des collectivités SADC permet de bénéficier d’un accompagnement qui améliore grandement le déploiement de stratégies en développement durable. Il y a un besoin pour ce nouveau financement , a-t-il dit par voie de communiqué.