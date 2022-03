Démission du médecin hygiéniste de Middlesex-London

Selon le communiqué, le Dr Mackie a invoqué le désir de relever d'autres défis pour expliquer son départ, sans donner de détails.

Au cours des neuf années qu'il a passées au BSML, le Dr Mackie a contribué à de nombreuses initiatives fructueuses, parmi lesquelles la réussite de la réponse de la santé publique à la pandémie à London et dans le comté de Middlesex, ainsi qu'une campagne de vaccination efficace , peut-on lire dans la déclaration.

Le Dr Mackie s'est exprimé sur les médias sociaux peu après que la nouvelle ait été rendue publique.

Il a écrit un long message sur Twitter à l'intention de ses plus de 17 000 abonnés pour remercier la communauté de son soutien aux mesures de santé publique mises en œuvre durant son mandat.

Il y mentionne les efforts de vaccination et le travail général du personnel du Bureau de santé de Middlesex-London BSML , qui a enregistré un taux de mortalité beaucoup moins élevé que celui de plusieurs communautés comparables pendant la pandémie, en plus d'avoir été le quatrième bureau de santé sur 32 en Ontario à avoir atteint un taux de vaccination de plus de 90 % chez les 12 ans et plus.

M. Mackie fait également allusion à la mise en place d'un site d'injection supervisée et le travail toujours en cours pour traiter les personnes dépendantes aux opioïdes.

Le Dr Mackie écrit également directement au personnel et aux hauts dirigeants du Bureau de santé de Middlesex-London BSML pour les inciter à continuer à faire de grandes choses .

Certains moments forts pour moi ont été la mise en œuvre de processus budgétaires de premier plan, le fait de sauver des vies grâce à des services de consommation supervisée, et bien sûr, le fait de traverser les deux premières années de la pandémie , écrit-il.

« Ces neuf années ont été intenses. [...] Ensemble, nous avons accompli tant de choses! » — Une citation de Chris Mackie, ancien médecin hygiéniste de Middlesex-London

M. Mackie était absent de son poste de médecin hygiéniste de la région depuis la mi-novembre, date à laquelle il a pris un congé. La raison précise pour laquelle il a quitté son poste n'a pas été rendue publique.

Plaintes pour harcèlement au travail

Le mois dernier, il a été rapporté que le BSML avait dépensé 135 000$ au cours des quatre dernières années pour enquêter sur des plaintes de harcèlement au travail.

Les détails concernant les personnes impliquées dans ces enquêtes demeurent confidentiels.

Des documents ont montré qu'en 2020 seulement, le bureau de santé a versé près de 70 000 $ à un cabinet d'avocats de London qui travaille essentiellement sur les conflits en milieu de travail et emploie des enquêteurs et des avocats qui s'occupent de harcèlement, de violence, de discrimination, d'intimidation et de violations des droits de la personne au travail.

Le Dr Mackie avait été embauché comme médecin hygiéniste et PDG de l'unité de santé en 2013.

Il a assumé les deux rôles jusqu'en juillet 2020, date à laquelle il s'est retiré de ses fonctions de PDG. Plus tôt cette année, Emily Williams a été nommée à ce poste.

Jusqu'en novembre dernier, M. Mackie a dirigé la riposte contre la COVID-19, publiant des directives de santé publique, établissant des stratégies de vaccination et s'exprimant publiquement presque quotidiennement sur l'évolution de la pandémie.

Les responsables du service de santé affirment que le Dr Alex Summers continuera d'assurer l'intérim en tant que médecin hygiéniste pendant que le conseil de santé réfléchit à la suite à donner aux choses.

Avec des renseignements fournis par CBC News