6 bonnes actions à poser pour aider les Ukrainiens

1- Faire un don à la Croix-Rouge ou à la Fondation Canada-Ukraine

Les fonds récoltés par la Croix-Rouge Canada  (Nouvelle fenêtre) permettent entre autres d'envoyer du personnel et d'acheter du matériel d'urgence destiné aux Ukrainiens.

Les sommes récoltés par la Fondation Canada-Ukraine  (Nouvelle fenêtre) sert notamment à des fins humanitaires en Ukraine ou pour ses réfugiés qui sont désormais plus d'un million à avoir fui le pays depuis le début du conflit.

Des reçus fiscaux sont disponibles dans les deux cas.

2- Fournir des articles utiles pour des soldats ou pour des réfugiés

Des églises de Montréal comme l’Église catholique ukrainienne Saint-Michel-Archange ou l'Église de l’Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie ainsi que la communauté ukrainienne de Québec  (Nouvelle fenêtre) font notamment des collectes de dons.

Les dons les plus utiles, selon l'organisme Sauver l'Ukraine Médicaments (surtout des trousses de premiers soins). Le tout dans son emballage d'origine, stérile.

Vêtements pour soldats. À noter que les femmes représentent 15 % des forces armées ukrainiennes.

Collations protéinées.

Nourriture pour bébé ou lait maternisé.

Vêtements pour bébés et enfants - légèrement usés ou neufs.

Vêtements pour femmes - légèrement usés ou neufs.

Sacs de couchage.

3- Soutenir le processus visant à accueillir des réfugiés au Canada

Les Québécois peuvent par exemple proposer d'héberger une famille ukrainienne ou encore aider les réfugiés dans leurs démarches d’immigration au Canada.

Une page Facebook initiée par un avocat de Québec, Alexandre Dufresne, et intitulée Groupe d'aide - Canadiens hébergeant des réfugiés ukrainiens  (Nouvelle fenêtre) compte d'ailleurs 5200 membres peu après son lancement. Les gens donnent leur nom tant pour accueillir des familles que des personnes âgées seules, par exemple.

Un formulaire peut également être rempli sur la page du Congrès ukrainien canadien  (Nouvelle fenêtre) .

Il faudra les aider dans l'intégration linguistique, la formation et l'employabilité en bout de ligne. Il faudra aussi fournir d'autres types de soutien humanitaire aux demandeurs d'asile, réfugiés ou même les visiteurs temporaires, tels que des aliments pour bébés, des vêtements et des chaussures pour bébés, des vêtements et des chaussures pour adultes, des médicaments, des jouets, livres et fournitures scolaires , énumère Eugénie Viatchaninova.

4 - Offrir son expertise aux Ukrainiens

Plusieurs Canadiens peuvent d'ores et déjà lever la main pour aider les Ukrainiens. Comme ces médecins de Montréal qui offrent en ligne une formation en soins médicaux de survie à des Ukrainiens aux prises avec l'invasion russe.

Il y aura aussi un besoin de formateurs linguistiques (anglais et français), d'enseignants, de travailleurs sociaux et de psychologues pour les réfugiés ukrainiens au Canada et les personnes en Ukraine. Israël a déjà dépêché des psychologues pour soutenir les Ukrainiens , témoigne Eugénie Viatchaninova.

5- Adopter un enfant ukrainien

Il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent maintenant sans parents qui sont dans des conditions désastreuses. Bien que le processus soit probablement lourd, les familles canadiennes qui souhaitent adopter pourraient éventuellement se tourner vers l'Ukraine , estime Mme Viatchaninova.

6 - Soutenir les entreprises ukrainiennes canadiennes

De nombreuses entreprises ukrainiennes soutiennent leur pays d'origine. La Caisse populaire Desjardins Ukrainienne de Montréal soutient par exemple des programmes dans toute l'Ukraine depuis environ 70 ans.

La diaspora ukrainienne au Canada constitue la deuxième plus importante dans le monde après celle qui vit en Russie.