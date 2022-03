La communication des enfants et des malentendants rendue difficile par le masque

La recherche ontarienne, qui a commencé en mai 2020, soit deux mois après le début des restrictions sanitaires contre la pandémie de COVID-19, a mis en observation 72 enfants âgés de 6 à 14 ans.

Des photos d'enfants masqués ont été montrées à la moitié du groupe, tandis que des images d'enfants sans masque ont été soumises à l'autre moitié. Les deux groupes devaient, par la suite, mémoriser les visages pour les reconnaître plus tard.

Selon les résultats de la recherche, la capacité de perception des visages chez les enfants a diminué de 20 %, alors que chez l’adulte, cette capacité a baissé d’environ 15 %, constate le professeur responsable de l'étude, Erez Freud.

D’après lui, bien que l’humain soit sensibilisé aux visages depuis la naissance, les capacités de les percevoir se développent lentement. C’est ce qui explique cette lacune plus importante chez les enfants.

Certaines études suggèrent que nous atteignons notre capacité maximale en termes de reconnaissance des visages seulement à l'âge de 30 ans , affirme-t-il.

Le masque oblige les gens à se concentrer davantage sur les caractéristiques d’un visage pour reconnaître une personne, comme les yeux ou le nez.

Alors qu' habituellement, lorsque nous regardons un visage, nous le traitons comme un tout. Nous appelons cela le traitement holistique , explique Erez Freud.

Puisque les enfants ont une plasticité cérébrale plus importante qu’un adulte, continue-t-il, ils peuvent s’adapter plus facilement à une situation. En ce sens, les enfants pourraient devenir plus à l'aise avec les masques et seront plus capables d'identifier les visages masqués que les adultes, pense le professeur Freud.

Selon lui, les enfants pourraient utiliser d'autres astuces pour compenser comme, par exemple, l'observation du mouvement biologique , soit la façon que l’autre bouge.

Erez Freud fait aussi remarquer l’importance du visage pour la cognition sociale. Lorsque nous nous parlons, nous utilisons des informations sur les visages. Non seulement pour nous identifier les uns les autres, mais aussi pour reconnaître ou comprendre les émotions et les intentions.

Dans cette optique, il craint que plus tard, les enfants aient beaucoup plus de difficultés à identifier les émotions chez leurs camarades ou leurs enseignants.

Un défi partagé par les personnes sourdes et malentendantes

La communication et la reconnaissance des émotions sont aussi des défis importants pour les personnes sourdes et malentendantes, selon la présidente de l’Association des sourds du Manitoba, Shawna Joynt.

Elle explique que les personnes sourdes et malentendantes se rabattent particulièrement sur les lèvres et les expressions faciales pour communiquer et comprendre leurs interlocuteurs. Par conséquent, le masque crée une barrière de communication et engendre de facto plus de stress et de frustration chez ces personnes.

Selon Shawna Joynt, il y a plusieurs discussions autour de ces défis, mais peu de recherches et de solutions se sont présentées.

Si le masque était à nouveau obligatoire, la contribution de tout un chacun devrait être prise en considération pour faire tomber les barrières de communication avec le masque.

Sur une note plus positive, le professeur Erez Freud note que, selon une autre étude, les personnes portant le masque sont perçues comme plus attirantes.