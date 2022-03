Crise à la Laurentienne : 79,1 millions $ dépensés en 3 mois sur la restructuration

Parmi les faits saillants, on note notamment les coûts de restructuration de l’université, qui se chiffrent à 79,1 millions de dollars.

La vérification des états financiers de la Laurentienne, qui a été faite par la firme comptable KPMG, dresse un portrait détaillé des frais encourus par l’établissement d’enseignement supérieur pour son processus de restructuration.

Ce portrait ne couvre les états financiers que jusqu'au 30 avril 2021, alors que la Laurentienne s'est déclarée insolvable le 1er février 2021.

On y apprend que plus de 44 millions de dollars ont été dépensés par la Laurentienne pour la restructuration et les frais liés au congédiement de ses employés.

Les frais légaux, financiers et de surveillance sont quant à eux chiffrés à 8,8 millions de dollars.

En tout, les frais liés à la restructuration représentent 30% des dépenses pour l’année fiscale 2020-2021, qui termine donc avec un déficit de 65,9 millions de dollars pour la période qui couvre le rapport.

Il s’agit d’un déficit qui augmente de 62,5 millions de dollars en comparaison avec l’exercice financier de 2019-20.

Sans les frais de restructuration, l’Université Laurentienne affiche donc un surplus de 13,4 millions de dollars.

La firme KPMG indique que le processus de restructuration de la Laurentienne a été actif pendant trois mois de l’exercice financier couvert par le présent rapport.

Elle indique par ailleurs qu’il existe des faiblesses au niveau du processus de contrôle des rapports financiers au sein de l’organisation de l’Université Laurentienne, et que l’équipe de gestion devrait tenter de résoudre ce problème.

Les états financiers vont être présentés en début de soirée au Conseil des gouverneurs, une procédure commune dans le domaine de la gouvernance des sociétés.