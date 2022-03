Samsung confirme le vol par des pirates du code source d’appareils Galaxy

Des données internes de Samsung de même que le code source d'appareils de la marque Galaxy ont bel et bien été dérobés, selon ce qu’a confirmé le géant sud-coréen dimanche.

Le groupe de pirates sud-américains Lapsus$, aussi à l'origine d’un vol de données survenu du côté de Nvidia – une entreprise de conception de cartes, puces et processeurs graphiques – dans les dernières semaines, a revendiqué l’attaque début mars, ce que Samsung n’a ni confirmé ni infirmé pour le moment.

Lapsus$ a publié des captures d’écran laissant entendre que près de 200 Go de données auraient été volés. Parmi celles-ci, on compterait le code source que Samsung utilise afin de crypter et déverrouiller avec des données biométriques les appareils de sa marque Galaxy.

La marque Galaxy de Samsung comprend des tablettes, des téléphones intelligents et des ordinateurs portables. Photo : Samsung

L’entreprise sud-coréenne, qui n’a pas confirmé ces détails, a rassuré les propriétaires de ses tablettes et téléphones intelligents Galaxy : ces personnes n’ont pas à craindre la compromission de leurs données personnelles, celles-ci n’ayant pas été dérobées par les pirates.

Il y a eu une violation de sécurité concernant certaines données internes de l'entreprise , a déclaré Samsung à l'agence Bloomberg.

Les informations des membres de son personnel, de même que celles de sa clientèle, n'ont pas été touchées par la brèche informatique, toujours selon Samsung.

L’entreprise reconnaît toutefois que la violation concerne le code source relatif au fonctionnement des appareils Galaxy .

« Actuellement, nous ne prévoyons pas d’effets sur nos activités ou notre clientèle. Nous avons mis en place des mesures pour prévenir d'autres incidents de ce type et nous continuerons à servir notre clientèle sans interruption. » — Une citation de Un porte-parole de Samsung

Selon ce que rapporte le site spécialisé The Verge, Nvidia, qui a récemment été la cible de ce groupe de pirates, s’est fait menacer la divulgation de données en ligne, si l’entreprise n’acceptait pas de retirer la limite de minage de cryptomonnaies de certaines de ses cartes graphiques, et d’ouvrir leur code source à tout le monde.

Samsung n’a pas précisé si elle avait reçu des menaces similaires.