Heureuses retrouvailles pour une famille ukrainienne à l’Île-du-Prince-Édouard

L’épouse et les enfants d’Oleg Bebeshko, Anna, Vladislav et Kyryl, en compagnie de leurs grands-parents récemment arrivés à l’Île-du-Prince-Édouard, Olha Domina, Iryna Bebeshko et Mykhailo Khromenko.

Photo : Gracieuseté : Oleg Bebeshko