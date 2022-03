Une élue lutte pour faire acheter un terrain vacant dans un quartier paupérisé de Toronto

La conseillère municipale Kristyn Wong-Tam et des membres de la communauté de l’est du centre-ville souhaitent que la Ville de Toronto transforme cet espace vacant en logements abordables, avant qu'il ne soit vendu à des promoteurs de condos.

Jusqu’à présent, le propriétaire a refusé les tentatives d’achat de la Ville, et a confié le terrain à Colliers, une société de gestion immobilière et d'investissement. Les offres d'achat seront acceptées jusqu'à vendredi.

Kristyn Wong-Tam a demandé à la Ville d'examiner la faisabilité de l'achat de la propriété. Le conseil municipal pourrait aborder le sujet mercredi, ce qui pourrait permettre à la Ville de faire une offre vendredi.

Cela peut donner un coup d'envoi à la revitalisation de Sherbourne et Dundas, contribuer à la prospérité, à la construction et à la conception de villes inclusives. Le logement abordable est essentiel pour rendre ce quartier plus sûr et plus sain pour tous , explique la conseillère municipale.

La conseillère municipale Kristyn Wong-Tam souhaite que la Ville de Toronto fasse une nouvelle offre pour le terrain Photo : Spencer Gallichan-Lowe/CBC

Le quartier est du centre-ville est en effet touché par une forte proportion d'itinérance et de consommation de drogues, toutes deux aggravées par la pandémie. Mais Kristyn Wong-Tam pense que la combinaison de logements abordables, de coopératives et de commerces de détail peut libérer le potentiel du quartier, et que l'achat d'une grande parcelle de terrain située près de cette intersection présente une opportunité.

Sauver des vies

Pour Tommy Taylor, un travailleur social du Women's 24 Hour Drop In, l’achat de la propriété par la municipalité pourrait sauver des vies.

Ce quartier a désespérément besoin de logements sociaux, abordables et supervisés (...). Les gens, très franchement, meurent dans ce quartier , se désole-t-il.

Le mois dernier, une personne qui n’a pas été identifiée a été retrouvée morte de froid dans un abribus de la rue Sherbourne, non loin d'une propriété à vendre.

Bien que des logements et services de soutien puissent être construits ailleurs dans la ville, Tommy Taylor pense que ces derniers fonctionnent mieux dans les communautés où il y a déjà une population à desservir.

Ici, on pourrait avoir un autre condo de luxe au cœur de l’est du centre-ville, arrachant cela à une communauté dans le besoin , déplore-t-il.

« Plus vous éloignez cette communauté du côté est du centre-ville, où se trouvent leurs amis, où se trouvent des services, plus vous la condamnez à mort. » — Une citation de Tommy Taylor, un travailleur social du quartier