La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, un terreau devenu fertile pour les chercheurs d’emploi

Malgré les bouleversements économiques liés à la pandémie, les chances de trouver un emploi en Gaspésie et aux Îles n’ont jamais été aussi excellentes.

On voit vraiment que le marché du travail de la région a repris de la vigueur depuis plusieurs mois, les emplois perdus pendant la pandémie ont tous été retrouvés , a indiqué Alexandra Chabot, économiste à la Direction régionale de Services Québec de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine en entrevue à l'émission Bon Pied, bonne heure.

Le nombre de postes vacants n’a jamais été si élevé et les employeurs accentuent leur recrutement.

En raison du vieillissement de la population régionale, le bassin de main-d'œuvre disponible continue de diminuer. Environ 30 % de la population est âgée de 65 ans et plus dans la région.

Le nombre de jeunes prêts à prendre la relève est nettement inférieur à celui de la moyenne provinciale. Il y a, indique Mme Chabot, 41 jeunes de 15-24 ans pour 100 personnes de plus de 55-64 ans en Gaspésie et aux Îles comparativement à 73 jeunes dans l’ensemble du Québec.

De plus, ajoute l’économiste, la démographie va continuer de générer une rareté de main-d'œuvre au moins jusqu’en 2030.

Chômage et taux d’emploi

En janvier dernier, le taux de chômage en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine était de 14,8 %, en hausse de 4,8 points de pourcentage par rapport à 2021.

Toutefois, à 9,6 %, le taux de chômage de janvier 2021 était exceptionnel. C’est d’ailleurs le plus faible taux jamais enregistré dans la région.

Dans le contexte de la pandémie, plusieurs personnes avaient renoncé à se chercher un emploi. Alexandra Chabot rappelle qu’un chômeur n’est pas une personne qui reçoit des prestations d’assurance-emploi, mais une personne qui se dit en recherche d’emploi.

En fait, le taux de chômage de janvier 2022 est comparable à celui qui prévalait en janvier 2020 avant la pandémie.

Des gens retournent sur le marché de l'emploi. Photo : Radio-Canada / Philippe de Montigny

L’économiste explique que le taux de chômage doit aussi être analysé avec d’autres indicateurs comme le taux d’activité et le taux d’emploi qui ont tous deux augmenté. Incidemment, le taux d'emploi n’a jamais été aussi élevé dans la région.

Il y a plus de monde en recherche d’emploi, mais aussi plus de monde au travail. Si on compare janvier 2022 à 2021, il y a actuellement, 2600 chômeurs de plus que l’an dernier, mais aussi 3600 personnes de plus en emploi. Le taux d’emplois des 15-64 ans a même atteint de nouveaux sommets dans la région en 2021.

Cette hausse du nombre de personnes en emploi semble démontrer un optimiste par rapport au marché du travail.

« L’important, c’est de voir que le taux de chômage augmente pour les bonnes raisons. » — Une citation de Alexandra Chabot, économiste à la Direction régionale de Services Québec de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

L’économiste souligne que la forte saisonnalité de l’emploi en Gaspésie et aux Îles est aussi un facteur essentiel à considérer dans l’analyse du marché régional de l’emploi.

Elle souligne que 20 % des emplois de la région sont saisonniers comparativement à 4 % dans l’ensemble du Québec. Au cours de la dernière année, le taux de chômage mensuel a varié entre 7 % et 17 % dans la région.