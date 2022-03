Le coronavirus à l’origine de 45 hospitalisations dans la région

Dans le bilan de vendredi de l’Institut national de santé publique du Québec, on en dénombrait 49. Ce nombre est désormais passé à 45.

Par contre, le nombre de malades infectés par le coronavirus se trouvant aux soins intensifs a augmenté. Il est passé de trois à cinq entre vendredi et lundi.

En ce qui concerne le nombre de personnes emportées par la COVID-19, on en recense 355. Cette donnée est demeurée au beau fixe.

La région compte désormais 530 cas actifs de coronavirus par rapport à 585 à la fin de la semaine dernière.

À l’échelle du Québec, on dénombre six décès additionnels et 1254 hospitalisations en lien avec la COVID-19.