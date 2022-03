Le Grand séminaire de Rimouski est à vendre

Selon nos informations, l'Archevêque de Rimouski, Monseigneur Mgr Denis Grondin songe depuis un certain temps à utiliser une partie de l'argent de la vente pour réparer la Cathédrale de Rimouski, qui nécessite quelques millions de dollars de travaux.

Le prix aurait été fixé à 3 M$, soit 250 000 $ de plus que l'évaluation municipale.

Lors d'une réunion avec les administrateurs du Grand séminaire, l'Archevêque aurait évoqué la possibilité que le tiers de cette somme, soit un million de dollars, puisse être consacré à la Cathédrale.

Joint au téléphone en l'absence de Monseigneur Mgr Grondin, le vicaire général du Diocèse de Rimouski, Guy Lagacé, s'est toutefois montré prudent, précisant qu'il s'agissait ici d'une hypothèse et que d'autres discussions seraient nécessaires avant d'utiliser cet argent pour la Cathédrale.

Bien que le Grand séminaire soit administré par un conseil d'administration indépendant, l'Archevêque jouit du pouvoir d'imposer ses décisions. Des sources près du dossier nous ont d'ailleurs rapporté que Monseigneur Mgr Grondin s'était montré plutôt insistant en faveur de la vente.

Sans confirmer ce détail, le directeur général du Grand séminaire, Raymond Joly, a tout de même mentionné que Monseigneur Mgr Grondin a rencontré les administrateurs récemment pour expliquer le projet de la Cathédrale, soit d'en faire un lieu partagé religieux et socioculturel et on a accepté de lui verser un certain montant (de la vente).

La balance, soit les deux tiers, servirait à constituer un fonds pour des étudiants dans le domaine religieux, a ajouté M. Joly.

Une partie de la chapelle du Grand Séminaire de Rimouski Photo : Radio-Canada

Pas de démolition

Selon Raymond Joly, la démolition du Grand séminaire n'est pas une option, peu importe qui en deviendra propriétaire.

D'abord, il s'agira d'une condition de vente. Surtout, la Ville de Rimouski a annoncé son intention de protéger le Grand séminaire dès cette année.

« La Ville serait mal placée (d'autoriser une démolition). Ce sont eux qui ont fait faire une étude via la Société de promotion économique de Rimouski-Neigette SOPER , il y a cinq ans, dans laquelle on dit que c'est un édifice patrimonial. » — Une citation de Raymond Joly, directeur général, Grand séminaire de Rimouski

L'étude en question réalisée par la firme Patri-Arch en 2017, concluait que l'œuvre de l'architecte Albert Leclerc représentait un intérêt architectural assez élevé , entre autres, grâce à la maîtrise des codes esthétiques propres à l'époque et à sa conception générale élégante et sophistiquée dans son souci du détail.

Un édifice à logements pourrait être érigé sur ce terrain attenant au Grand Séminaire. Photo : Radio-Canada

Un terrain attirant

Des promoteurs auraient déjà manifesté leur intérêt à construire des logements sur la partie est de l'immense terrain attenant au Grand séminaire qui fait partie aussi de la vente.

Les acheteurs, ce qui les intéresse ce n'est pas le bâtiment; c'est le terrain à côté , a avoué Raymond Joly.

Il ajoute que le Grand séminaire, qui héberge des professionnels et des locataires, surtout des étudiants, pourrait quant à lui conserver la même vocation.

Le taux d’inoccupation des appartements et des maisons en rangée est passé de 0,9 % en 2020 à 0,2 % en 2021, soit le quatrième taux le plus bas au Québec. Lorsque le marché est en situation d'équilibre, ce taux se situe à environ 3 %.

La situation à Rimouski est encore plus critique lorsqu’on regarde du côté des appartements de deux chambres et plus, pour lesquels les taux d’inoccupation sont à toutes fins utiles inexistants.