Il y a quelques semaines, nous étions dans une situation très dangereuse , soutient-il. Il n’y avait aucune ambulance disponible de 19 h à 1 h.

« À chaque fois qu’une ambulance terminait une intervention, elle était aussitôt renvoyée sur le terrain pour répondre à un autre appel. » — Une citation de Rob Moquin, président du syndicat des ambulanciers de Thunder Bay

Les services d’urgence se retrouvent au niveau zéro pour des périodes de plus prolongées et plus fréquentes, selon M. Moquin.

Il y a eu huit périodes sans ambulance entre jeudi après-midi et vendredi matin dernier , affirme-t-il.

Dans cette publication Facebook, M. Moquin affirme qu'il craint que des poursuites judiciaires soient entamées contre la Ville s’il advenait qu’un résident meure en raison de l’indisponibilité des services ambulanciers.

Le responsable du service d’urgence médicale de Superior North, Wayne Gates, abonde dans le même sens.

« Avant, nous étions au "niveau zéro" une ou deux fois par semaine; maintenant, c’est tous les jours. » — Une citation de Wayne Gates, responsable du service d’urgence médicale de Superior North

Pénurie de personnel

Pour les appels prioritaires, l’ambulance doit se rendre sur place en huit minutes, selon les normes de rendement des services d’urgence de Thunder Bay. Pour les appels concernant les arrêts cardiaques, l’ambulance doit viser les six minutes.

Selon M. Gates, les services d’urgence de la Ville respectent généralement ces objectifs, mais doivent composer avec une pénurie de personnel et un nombre d’appels croissant.

Plusieurs ambulanciers s’absentent en raison de la COVID-19, selon M. Moquin. Soit ils ont contracté le virus, soit ils ont été en contact avec un cas positif.

L’absentéisme lié aux conditions sanitaires fait en sorte qu’il arrive fréquemment qu’il y ait seulement deux ou trois ambulances pour répondre aux appels d’urgence pendant la nuit.

De surcroît, il manque de candidats qualifiés pour répondre à la demande pour des ambulanciers, selon M. Gates. C’est une situation semblable à celle des soins infirmiers.

Le nombre de diplômés dans le secteur ne suffit pas à répondre à la demande , relate-t-il.

Un nombre croissant d’appels liés aux surdoses

Il y a une moyenne de trois appels par jour liés à une surdose d'opioïde , indique M. Gates. Et deux à trois morts par surdose par semaine.

M. Gates et M. Moquin estiment que plus d’investissements dans les services sociaux pourraient diminuer la charge de travail des ambulanciers.

Nous avons besoin de plus de lits pour ceux qui luttent contre des problèmes de dépendance, conclut M. Moquin.

D'après les informations de CBC News