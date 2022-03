Trudeau annonce de nouvelles sanctions contre l’entourage de Poutine

Justin Trudeau, qui amorçait ce matin une visite de six jours en Europe de l’Ouest pour coordonner les efforts du Canada avec ceux de ses alliés pour contrer l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a durci une fois de plus les sanctions canadiennes contre le régime Poutine.

« Aujourd’hui le Canada annonce de nouvelles sanctions contre 10 individus complices de cette invasion injustifiée. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Cela comprend des hauts fonctionnaires des oligarques qui soutiennent le régime russe. Les noms de ces individus sont tirés d’une liste qui a été préparée par le leader de l’opposition [russe] Alexeï Navalny , a expliqué Justin Trudeau en compagnie du premier ministre britannique Boris Johnson et de son homologue néerlandais, Mark Rutte.

Parmi les dix individus visés par ces nouvelles sanctions d'Ottawa figurent notamment le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, le ministre de la Santé russe, Mikhail Murashko ainsi que Dmitry Patrushev, ministre de l'Agriculture.

Konstantin Ernst, directeur général de Pervyï Kanal, la première chaîne de télévision russe, figure aussi sur la liste d'Ottawa.

Ces nouvelles sanctions destinées à mettre de la pression sur des oligarques, des ministres et des proches collaborateurs du régime russe s’ajoutent à un milliard de dollars d’aide financière et matérielle apportée jusqu’ici aux Ukrainiens.

Mais il y a encore plus à faire , a reconnu Justin Trudeau qui arrivait d’une rencontre avec la reine Élisabeth II plus tôt en journée.

Outre les sanctions décrétées récemment contre des oligarques et des proches du régime Poutine, le Canada a interdit récemment toute importation de pétrole russe en plus d'imposer un train de sanctions aux géant énergétiques Rosneft et Gazprom.

Ottawa a aussi suspendu le statut commercial spécial de la Russie et du Bélarus à qui il a imposé des droits de 35 % sur tous les produits en provenance de ces deux pays.

Coalition internationale

D'un point de vue plus global, le premier ministre britannique, Boris Johnson, a annoncé la création d'un groupe d'appui impliquant notamment le Canada et les Pays-Bas dont la mission sera de coordonner les efforts de la communauté internationale pour offrir un appui sans faille et à long terme maintenant et dans l’avenir à l'Ukraine.

« C’est l’occasion pour les amis de l’Ukraine de créer une coalition de soutien militaire, économique et humanitaire pour faire en sorte que Poutine échoue. » — Une citation de Boris Johnson, premier ministre du Royaume-Uni

M. Johnson qui a annoncé du même souffle le versement de 175 millions de livres supplémentaires (293 millions $ CAN) d'aide à l'Ukraine.

Abondamment questionnés sur la flambée des prix de l'énergie et l'impact majeur qu'aurait un embargo occidental sur les exportations de pétrole russe, comme l'a récemment évoqué Washington, les trois premiers ministres n'avaient que peu de réponses à offrir sinon qu'il faudra du temps et beaucoup de collaboration entre les alliés de l'Ukraine pour réduire la dépendance des pays d'Europe envers le pétrole et le gaz russe.

Plus de détails suivront.