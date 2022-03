Déréglementation de la médecine chinoise : Doug Ford fait volte-face

Le gouvernement Ford suspend la déréglementation de l'acupuncture et des autres pratiques de la médecine traditionnelle chinoise, face au tollé suscité par sa réforme.

Les progressistes-conservateurs disaient vouloir abolir les barrières linguistiques touchant les praticiens qui ne parlent que le cantonais ou le mandarin.

Le gouvernement Ford proposait une déréglementation de la médecine traditionnelle chinoise dans le cadre du projet de loi 88.

Toutefois, les partis d'opposition et nombre de praticiens affirmaient que cette réforme avait été annoncée sans consultations et risquait d'entraîner une baisse de la qualité des soins et de l'imputabilité.

La province fait volte-face lundi et met en veilleuse sa réforme temporairement, demandant à l'Ordre des praticiens en médecine traditionnelle chinoise et des acupuncteurs de l’Ontario de développer un examen d'admission en langues chinoises.

L'Ordre formé en 2013 devait initialement être dissous, selon le projet de loi, qui confiait la surveillance des acupuncteurs aux bureaux locaux de santé publique.

Alexandra Hilkene, attachée de presse de la ministre de la Santé Christine Elliott, profite de l'occasion lundi pour décocher une flèche à l'endroit de l'ancien gouvernement libéral, à l'approche des élections provinciales de juin.