Guerre en Ukraine : le directeur musical du Bolchoï démissionne

Je sais que beaucoup de gens attendaient que je m'exprime et que je fasse connaître ma position sur ce qui se passe en ce moment [en Ukraine] , écrit-il dans un communiqué transmis par son agent à l'AFP.

Tout d'abord, je dois dire la chose la plus importante : je n'ai jamais soutenu et je serai toujours contre tout conflit sous quelque forme que ce soit , souligne-t-il.

Que certaines personnes remettent en question mon désir de paix et pensent que moi, en tant que musicien, je pourrais parler d'autre chose que de la paix sur notre planète est pour moi choquant et offensant .

Considéré comme un des plus grands chefs d'orchestre de la jeune génération, ce chef d'origine ossète, une ethnie du Caucase russe, ajoute ne pas pouvoir supporter d'être témoin de la façon dont [ses] collègues artistes sont menacés, traités de manière irrespectueuse et victimes de la culture de l'annulation .

On me demande de choisir une tradition culturelle plutôt qu'une autre. [...] On me demandera bientôt de choisir entre Tchaïkovski, Stravinsky, Chostakovitch et Beethoven, Brahms, Debussy. Cela se passe déjà en Pologne, un pays européen où la musique russe est interdite , déplore-t-il.

Face au choix qu'il m'est impossible de faire entre mes musiciens russes et français bien-aimés, j'ai décidé de quitter mes fonctions de directeur musical du Théâtre Bolchoï à Moscou et de l'Orchestre national du Capitole de Toulouse avec effet immédiat , explique-t-il.