Opération de déneigement : un appel à la patience lancé à Saguenay

Le conseiller municipal Jimmy Bouchard, qui est responsable des travaux publics dans cette ville, assure que 100 % des effectifs disponibles sont déployés pour dégager le réseau routier le plus rapidement possible.

Il ajoute que les trottoirs font aussi partie des priorités de déneigement.

Selon M. Bouchard, dans la foulée de la grosse tempête de la fin du mois de février, il y avait tellement une grosse quantité de neige qu’il était impossible d’utiliser les petites chenillettes .

Il avait [donc] fallu souffler la neige de tous les trottoirs ou la ramasser. Ça avait rallongé le travail , se rappelle-t-il.

Une chenillette Photo : Radio-Canada / François Gagnon

À son avis, le même problème ne se posera pas avec la plus récente bordée qui a été moins importante.

Ça va être plus rapide que la dernière fois , lance-t-il, confiant.

Jimmy Bouchard en appelle tout de même à la patience de ses concitoyens.

Les gens commencent à être fatigués. Je comprends. Par contre, ce sont des êtres humains qui sont dans les machines , souligne-t-il.

La quantité de neige tombée depuis le début de l’hiver représente un défi de taille.

À certains endroits, on pouvait souffler la neige sur les terrains. [Or], on n’a plus vraiment d’espace. Alors, il faut la ramasser. Évidemment, quand on la ramasse, c’est un peu plus long que lorsqu’on se contente juste de la souffler , explique M. Bouchard.

Ça va prendre encore quelques jours pour prendre le dessus , reconnaît-il.

Sur la base d’une entrevue de Julie Bergeron