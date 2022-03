Plus le nettoyage prendra du temps, plus les conséquences environnementales seront importantes, s’inquiète Alys Hoyland, porte-parole pour le chapitre de Tofino de l’organisation de protection des océans et des plages. Il récupère les débris du navire, depuis que 109 de ses conteneurs sont passés par-dessus bord l’automne dernier.

Le déversement du cargo devrait être pris en compte par les autorités avec la même urgence que les fuites de pétrole, car les débris peuvent être nuisibles à la biodiversité marine, soutient Alys Hoyland.

Des tapis de salle de bains, des glacières et d’autres produits des conteneurs perdus par le navire sont encore retrouvés sur la côte ouest de l’île de Vancouver, affirme-t-elle. Des débris du navire ont dérivé et se sont échoués aussi loin qu’au nord de Haida Gwaii, à des centaines de kilomètres du lieu du déversement.

« C’est un désastre à retardement pour la côte pour de nombreuses années à venir » — Une citation de Alys Hoyland porte-parole pour le chapitre de Tofino, Surfrider Foundation

Des équipes de nettoyage des plages retrouvent encore des équipements de hockey de conteneurs perdus dans les années 1990, dit-elle. L’organisation s’attend à une situation similaire pour le Zim Kingston.

Les décorations de Noël contenues dans les conteneurs, par exemple, pourraient se dégrader, laissant de larges parties de polystyrène dans les océans, que personne ne sera responsable d’aller chercher, craint Alys Hoyland.

Des débris sont transportés par hélicoptère au large de la plage de Cape Palmerston, au nord-ouest de l'île de Vancouver. Photo : La Garde côtière canadienne

4 conteneurs retrouvés, 105 toujours égarés

Le 22 octobre 2020, le navire Zim Kingston a perdu une partie de sa cargaison à l’entrée du détroit Juan de Fuca, pendant une tempête, presqu'au même moment où un incendie s’est déclaré sur le vaisseau.

Dans une déclaration, La GCC GCC a confirmé que 105 des conteneurs n’ont toujours pas été retrouvés. En octobre, elle estimait déjà que la majorité d’entre eux avaient dû couler. Les autorités côtières canadiennes confirment par contre un signalement de débris à Haida Gwaii, et indiquent que l'entreprise propriétaire du navire sonde les plages.

Le navire transportait plus de 52 tonnes de xanthates, dont l'amylxanthate de potassium, qui se trouve dans deux des conteneurs tombés dans l’eau. Il s'agit d'une substance spontanément combustible, d’après le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail du gouvernement canadien.

En dehors de cela, la GCC GCC a dressé une liste du contenu des conteneurs passés par-dessus bord : décorations de Noël, meubles, tables de poker, vêtements, jouets, pièces de voitures en métal, entres autres

Des conteneurs du navire Zim Kingston flottant au large de Port Angeles, dans l'État de Washington. Photo : Garde côtière des États-Unis

Évaluation des risques environnementaux toujours attendue

Il n’y a pour le moment pas eu de recherche par sonar dans la zone où l’incident s’est produit ni d’évaluation du risque environnementale, mais leur planification est en cours, dit la GCC GCC .

« Le vaisseau a engagé un contractant pour l'exploration, mais il doit attendre une fenêtre météorologique particulière pour mener ce travail. » — Une citation de Garde côtière canadienne

Au Canada, les pollueurs sont tenus par la loi de payer pour le nettoyage de ce type de déversement. La GCC GCC confirme que le propriétaire du navire, Danaos Shipping Co., a fait partie de l’équipe qui a dirigé la réponse.

La GCC GCC dit partager avec le propriétaire tout signalement de débris retrouvé et s’assurer que le nettoyage approprié soit effectué. Danaos Shipping Co a engagé une compagnie de sauvetage pour retracer les conteneurs et ses débris, et elle vérifiera les zones où ces objets ont été accumulés tous les quelques mois, selon la GCC GCC .

Le nettoyage est en cours, dit la compagnie gestionnaire

La compagnie qui gère le navire, Danaos Shipping Co., a confirmé dans un courriel que le travail de nettoyage est en cours par des contractants spécialisés.

Le propriétaire du Zim Kingston continue de travailler avec les autorités canadiennes pour sonder les plages où des débris se sont retrouvés après l’incident, répondre aux signalements de nouveaux débris retrouvés, analyser la zone où les conteneurs sont passés par-dessus bord et répondre aux questions environnementales , indique Danaos Shipping Co..

Le bateau a quant à lui repris ses opérations habituelles, ajoute la compagnie.

Avec les informations de la Presse canadienne