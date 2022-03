Deux ans de pandémie : des médecins demandent de « sortir de l’ère du fax »

Alors que la pandémie a changé bien des façons de faire dans le milieu de la santé comme les rendez-vous virtuels, ils estiment tout de même que des protocoles datent d'une autre époque.

On se partage encore des documents par fax et par CD. Ce sont des choses qu’on ne fait plus à la maison, qu’on ne fait plus dans aucune entreprise parce que c’est inefficace et les choses se perdent , explique le chef des soins intensifs de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le Dr Mathieu Simon.

Des professionnels de la santé soutiennent que la bureaucratie est tellement lourde que certains employés dans les hôpitaux du Québec décident carrément de quitter le réseau de la santé.

Motivation minée par la paperasse

La motivation des troupes est minée par des protocoles qui prennent trop de temps et les empêchent de réaliser ce pourquoi ils ont décidé de travailler dans les hôpitaux : prendre soin des gens.

Ce qu’on voit, c’est un épuisement des gens, une démotivation. [...] Ils sont rentrés pour aider les gens et finissent par faire un travail qui est très bureaucratique. Il y a beaucoup de frontières de papiers et de procédures entre le patient et le soignant , illustre le Dr Simon.

Le Dr Mathieu Simon est le chef des soins intensifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Photo : Radio-Canada

Il faut mettre le réseau aux normes du 21e siècle

Le Dr Jean Lapointe, urgentologue à l’Hôtel-Dieu de Lévis, pense aussi que l’abondance du système papier dans le réseau de la santé est dépassée et ralentit les soins.

Celui qui est également directeur adjoint des services professionnels au Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de Chaudière-Appalaches croit qu'une modernisation rapide s'impose pour reprendre le temps perdu pendant la pandémie. Il cite notamment les rendez-vous et chirurgies non urgentes annulées.

Par exemple, le médecin explique qu’il est impossible d’avoir accès au dossier médical d’un patient qui arrive d’un Groupe de médecin familial (GMF), d’un Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD ou même d’un autre hôpital. Les médecins se retrouvent donc à jouer au détective et perdent du temps à retrouver une panoplie d’informations sur leurs patients.

« Les ordinateurs ne se parlent pas entre établissements! Il faut faire des copies, il faut revenir encore à du papier pour transférer des patients. » — Une citation de Dr Jean Lapointe, urgentologue à l’Hôtel-Dieu de Lévis

Il faut que ce soit plus fluide puis le temps qu’on va sauver à remplir de la paperasse, on va le prendre à donner des soins auprès des patients , ajoute-t-il.

Le Dr Jean Lapointe est urgentologue à l'Hôtel-Dieu de Lévis et directeur adjoint des services professionnels au CISSS de Chaudière-Appalaches. Photo : Radio-Canada

Refonte en mars

Le gouvernement Legault doit présenter sa refondation du système de santé au mois de mars.